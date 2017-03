Wenn das Smartphone nicht viel mehr als 200 Euro kosten darf bietet sich das Umidigi Plus als günstige Alternative an, dank Blitzangebot extra günstig. Spannend ist auch das Lenovo Yoga 710, ein Convertible mit dedizierter Geforce-Grafik.

Von Dennis Ziesecke |

Das Umidigi Plus fällt zwar unter die Kategorie China-Handy, allerdings läuft die Gewährleistung über Amazon, was den Kauf ungefährlich macht.

In Europa etablierte Marken wie Samsung, LG und Huawei bieten hochwertige Smartphones zum Premiumpreis. Günstiger wird es, ohne auf Leistung verzichten zu müssen, mit einem Gerät eher unbekannter Fabrikation. Umidigi zählt zu den vielen asiatischen Herstellern günstiger Smartphones, beim Kauf über Amazon gibt es allerdings nicht die Probleme des Eigenimports wie Zoll und Garantiedurchsetzung.

Umidigi setzt beim 5,5 Zoll Smartphone (1920x1080 Pixel) auf den Helio P10, einen Achtkernprozessor. Dazu kommen 4,0 GByte RAM und ein Festspeicher von 32 GByte. Der Speicher kann per Micro-SD erweitert werden, alternativ ist ein Dual-SIM-Betrieb möglich. Ein Fingerabdrucksensor ist ebenso wie USB Typ C integriert. Selten in dieser Preisklasse: Das Smartphone verfügt nicht nur über LTE, es unterstützt auch das in ländlichen Gegenden wichtige Band 20 mit 800 MHz.

Umidigi Plus 5,5 Zoll Smartphone Octacore, 4+32 GB, Android 6 ab 18:00 Uhr

