Nicht nur Fitbit und Polar bieten Aktivitätstracker fürs Handgelenk, auch ansonsten eher fürs Gaming bekannte Firmen wie Razer mischen in diesem Markt mit. Die Nabu Watch ist aktuell zum Spontankaufpreis bei Caseking erhältlich.

Von Dennis Ziesecke |

Die Razer Nabu Watch misst die sportlichen Aktivitäten des Trägers und gibt diese Daten an Fitnessapps auf dem Smartphone weiter.

So richtig kommt der Markt für Smartwatches nicht in Schwung. Das könnte auch daran liegen, dass das Killerfeature einer Smartwatch sich auch in deutlich günstigeren Aktivitätstrackern realisieren lässt: Tracking von Freizeit- und Sportaktivitäten. Hersteller wie Polar und Fitbit haben den Markt zwar fest im Griff, mit Razer gibt es aber auch einen ansonsten eher für klassisches Gaming-Zubehör bekannten Hersteller.

Die Razer Nabu Watch ist schon aufgrund des eher schmalen OLED-Displays mit 128x32 Pixeln keine Smartwatch, zumindest die Überschriften eingehender Nachrichten lassen sich damit aber dennoch anzeigen - praktisch. Die Nabu Watch wird via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, um die gemessenen Daten an Fitnessapps weiterzugeben. Dabei ist die Uhr bis auf 5 Meter wasserdicht.

Im Gegensatz zu den eher kurzatmigen Smartwatches liegt die Batterielaufzeit bei bis zu 7 Tagen. Da die Nabu Watch unabhängig von der Trackingfunktion auch als klassische Digital-Armbanduhr genutzt werden kann gibt es für die Uhr eine weitere Batterie, die bis zu 12 Monate durchhält.

Im Handel findet sich die Razer Nabu Watch aktuell zu Preisen ab 79€, viele Händler verlangen 129€ und mehr. Bei Caseking gibt es die Nabu Watch aktuell für nur 29,90€.

