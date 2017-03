Xbox One S 500GB + Battlefield 1 + For Honor + Ghost Recon Wildlands nur 299,99€ - Bundle im Angebot bei Amazon

Wer sich zu einer neuen Konsole schon aus Prinzip einen Stapel Spiele in den Warenkorb legt, wird beim aktuellen Amazon-Angebot der Xbox One S glücklich: Der Konsole liegen noch Battlefield 1, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und For Honor bei.

Von Dennis Ziesecke |