Hitman ist nicht nur Dimis Jahreshighlight, sondern auch ein wirklich gutes Spiel. Und aktuell bei Steam so günstig wie noch nie.

Von Dimitry Halley |

Hitman Staffel 1 wagt ein Episodenexperiment, das einige Fans lieben, andere wiederum verdammen.

Bevor jetzt jemand sagt, ich mache Werbung: Wer sich ausführlich und differenziert über die Schwächen des sechsten Hitman informieren will, kann gerne meinen Test lesen - da steht alles drin. Und darin sind nochmal alle Tests zu allen Einzelepisoden verlinkt. Herrje, so viele Reviews.

Trotzdem will ich hier aus einer persönlichen Position darauf hinweisen, dass Hitman aktuell bei Steam um 50 Prozent reduziert ist, und das noch bis zum 21. März. Skeptiker, die das Episodenformat des Spiels bisher eher kritisch sehen, können hier also ohne große Verluste zugreifen und dem Ganzen mal eine Chance geben.

Als Alternative zur kompletten Season 1 (für 25 Euro) lässt sich auch jede Episode einzeln für vier Euro erwerben. Das Intropaket kostet indes sieben Euro, weil mehrere Szenarien enthalten sind (Prolog und Paris). Viele Auswahlmöglichkeiten für ein Spiel, dass ich (trotz einer vergleichsweise niedrigen Wertung von 81 Punkten) zu meinem persönlichen Spiel des Jahres gekürt habe.

Auch wenn die zweite Season von Hitman noch in weiter Ferne liegt, wird das Spiel permanent mit neuem Content versorgt - über die Märzinhalte habe ich bereits in einer News berichtet.

Wer das Live-Feature mal, ähm, live erleben will: Am Wochenende vom 17. März startet das 22. Elusive Target in Colorado (die Mission ist nur sieben Tage verfügbar und muss beim ersten Versuch gelingen). Das dürfte zwar ziemlich happig ausfallen, aber umso mehr kann man hier den Nervenkitzel erleben, der viele Fans so begeistert.