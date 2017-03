Wenn der PC nicht weiter im uralten Gehäuse wenig eindrucksvoll vor sich hin stauben soll, bietet Amazon heute mit dem Corsair Carbide das passende Gehäuse an. Die Corsair K95 Gaming-Tastatur setzt dann auch auf dem Schreibtisch neue Akzente.

Von Dennis Ziesecke |

Das Corsair CC-9011051-WW, sein Rufname ist Carbide, bietet Platz für viel Rechenleistung.

AMD oder Intel, AMD oder Nvidia, Amiga oder Atari ST - Hardware ist immer auch ein wenig Glaubensfrage. Nur ein Gehäuse, das braucht jeder PC. Natürlich wird auch das Corsair Carbide nicht jeden Geschmack treffen können, dafür überzeugt es aber mit ganz objektiven Qualitäten. So sind Blutopfer an den PC-Gott dank sorgfältig entgrateter Gehäuseteile endlich kein Thema mehr. Ein rot beleuchteter Lüfter ist in der Front bereits eingebaut, auf der Rückseite und im Deckel sind weitere Plätze für Frischluftlieferanten oder auch eine Wasserkühlung vorgesehen. Dank Seitenfenster sind CPU und Grafikkarte gut sichtbar - die großzügige Investition in die Hightech-Branche will ja auch präsentiert werden.

Corsair Carbide PC-Gehäuse mit Seitenfenster, ATX, USB 3.0 ab 11:00 Uhr

Weitere Angebote:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen