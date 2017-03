Auch am Sonntag gibt es wieder eine Auswahl an verschiedenen Deals und Angeboten bei den Amazon Blitzpreisen. Dieses Mal besonders interessant: eine interne SSD mit 960 GB Speicherplatz und eine Spiele-Kollektion für die PS4.

Von David Gillengerten |

Viel Spiel-Film für wenig Geld: Die Heavy Rain und Beyond: Two Souls Collection für die PlayStation 4.

Interaktive Filme oder Spiel-Filme im wahrsten Sinne des Wortes? Bei Heavy Rain und Beyond: Two Souls verschwimmen die Grenzen zwischen den zwei Genres. Da verwundert es nicht, das beide Spiele von demselben Entwickler, den französischen Studios Quantic Games, erdacht und umgesetzt wurden. Die Spiele, die seiner Zeit für die PS3 erschienen sind, präsentieren sich nun in einer gemeinsamen Kollektion für PS4. Da bekommt man viel Spiel (oder Film) für sein Geld.

The Heavy Rain and Beyond: Two Souls Collection (PS4) ab 19:09 Uhr

Weitere Blitzangebote:

