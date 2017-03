Lenovo bietet in den heutigen Blitzangeboten mit dem ideapad 510S ein Allround-Notebook mit dedizierter AMD-GPU sowie mit dem ideacentre Y900 einen Luxus-PC mit GTX 1080 und 32 GByte DDR4-RAM.

Das Lenovo ideapad 510S nutzt nicht nur ein sehr flexibles Displayscharnier sondern auch aktuelle Hardware.

Ein anständiges Allround-Notebook muss nicht nur genug Leistung für alltägliche Aufgaben sondern auch ein gutes Display und einige Stunden Laufzeit bieten. Lenovo konzentriert sich beim ideapad 510S auf diese Kernkompetenzen, verbaut aber zusätzlich zum Core i7-7500U noch einen dedizierten Grafikchip von AMD. Die R7 M460 mit 2,0 GByte VRAM gehört zwar nicht zur uneingeschränkt gamingtauglichen Luxusklasse, bringt für grafisch weniger anspruchsvolle Titel aber genug Leistung.

Dass sich das ideapad 510S in so gut wie jeder Situation angenehm flott anfühlt liegt nicht zuletzt aber auch an der 256 GByte großen SSD, auf der Windows 10 Home 64 Bit vorinstalliert ist. Das flexible Scharnier am 14 Zoll IPS-Display mit 1920x1080 Bildpunkten Auflösung lässt dank des IPS-Displays auch unkonventionelle Betrachtungswinkel zu.

Lenovo ideapad 510S 14 Zoll IPS FHD-Notebook, i7, SSD, R7 M460

