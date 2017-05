Bei GOG.com findet anlässlich der Feierlichkeiten rund um Star Wars ein großer Sale statt. Dabei gibt es einen Rabatt von bis zu 77 Prozent auf Spiele wie Star Wars: Knights of the Old Republic 2 und Jedi Knight.

Am 4. Mai feiern zahlreiche Fans auf der ganzen Welt den »Star Wars Day«, den viele auch unter den Slogan »May the Fourth be with you« kennen. Passend dazu findet bei GOG.com bereits jetzt ein großer Star Wars Sale statt.

Auf ausgewählte Spiele gibt es Rabatt von bis zu 77 Prozent. So können Sie sich beispielsweise das Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic 2 für gerade mal 2,19 Euro zulegen - den ebenfalls grandiosen Vorgänger gibt es zum selben Preis.

Wer hingegen eher auf Action steht, sollte das Augenmerk eventuell lieber auf den Shooter Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 (1,39 Euro) oder das Weltraum-Actionspiel Star Wars: Starfighter (1,39 Euro) legen. Auch die Strategie-Fans kommen dank solcher Spiele wie Star Wars: Empire at War auf ihre Kosten - und das für gerade mal 4,39 Euro.

Die große Verkaufsaktion läuft noch bis zum 12. Mai 2017.

