MediaMarkt ist dank zahlreicher Angebote Hin&Web - aktuell gibt es beispielsweise Nintendos Switch mit grauen Controllern für nur 326€. Das Beste an diesem Deal: Die Konsole ist tatsächlich lieferbar. Das muss allerdings nicht lange so bleiben, das buntere Modell ist erst in vier Wochen wieder verfügbar.

Nintendos Switch bietet Gaming sowohl unterwegs als auch am TV.

So recht einschätzen konnte Nintendo den Ansturm auf die Switch wohl nicht, andernfalls hätte das Unternehmen wohl für größere Produktionsmengen vor dem Release (und auch danach..) gesorgt. Die Hybrid-Konsole mit Tablet-Teil und Docking-Station ist in den letzten Wochen oft eher schlecht lieferbar gewesen. Umso erstaunlicher also, dass MediaMarkt die Konsole nicht nur zum Sonderpreis von 326€ verkauft sondern dass nach einer ersten, schnell vergriffenen, Charge noch einmal eine Nachlieferung herein kam.

Zusätzlich sind noch einige Spiele für Nintendo Switch im Angebot, so dass sich die Konsole gleich mit einem kleinen Spielepolster bestellen lässt. Es lohnt sich also, noch ein wenig in den Angeboten von MediaMarkt zu stöbern bevor der Finger auf den Bestellknopf wandert. Wer lieber mit bunten Joy-Cons spielt: Die farbenfrohe Version der Switch ist aktuell vergriffen.

Nintendo Switch (Grau) für nur 326€