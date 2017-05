Schon mit der kompletten Witcher-Reihe können sich Rollenspieler hunderte Stunden in ihrem Zimmer einschließen, obendrauf gibt’s bei GOG diese Woche aber auch noch Oldschool-Perlen wie Pillars of Eternity oder Tyranny.

Von Jochen Redinger |

In The Witcher 3: Wild Hunt lassen sich problemlos hunderte Stunden Spielzeit versenken.

Achtung: Der GOG-Sale in dieser Woche kann Ihr Leben in den Ruin stürzen! Sollten Sie eine Abschlussarbeit schreiben oder für eine wichtige Prüfung lernen müssen, herrscht dort vom 22. Mai, 15.00 Uhr, bis zum 29. Mai, 18:00 Uhr, dank kompletter Witcher-Reihe und vielen anderen umfangreichen Rollenspielen erhöhte Ablenkungsgefahr!

Geralts drittes großes Abenteuer - und sein bisher bestes - reicht mit mehreren Wagenladungen voller erinnerungswürdiger Haupt- und Nebenquests allein schon für hunderte Spielstunden, mit den beiden Story-DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine schnellt der Zähler nochmals ein ganzes Stück in die Höhe.

The Witcher 3 GOTY mit 50% Rabatt bei GOG

Weitere Highlights im Angebot