GOG startet seinen Weekly Sale. Bis Ende der Woche sind wie üblich diverse Spiele massiv reduziert. Wir fassen die Angebote für Sie zusammen.

Von Dimitry Halley |

Der Weekly Sale von Gog geht in eine neue Runde.

Neue Woche, neuer Sale: Bei Gog gibt's erneut einen Haufen reduzierter Spiele, die bis zum nächsten Monat rabattiert sind. Diesmal fällt die Zusammenstellung der Titel allerdings vergleichsweise mager aus - im Paket befinden sich vor allem Liebhaberspiele wie La-Mulana (für 5 Euro statt 15 Euro) oder D4: Dark Dreams Don't Die - Season One (für 7 Euro statt 15 Euro).

Die beiden Highlights für Nostalgiker stellen in unseren Augen die Rollercoaster Tycoon-Serie sowie die Alone in the Dark-Reihe dar. In Rollercoaster Tycoon können Sie sich als Jahrmarkts-Manager austoben, die besten Achterbahnen der Welt hochziehen oder auch einfach eine Höllenfalle für unachtsame Parkbesucher bauen, die sie für fast 300 Jahre gefangen hält. Den ersten Teil gibt's für 2 Euro, den zweiten für 3 Euro und den dritten für 7 Euro. Es sind jeweils alle DLCs und Addons enthalten.

In Alone in the Dark verschlägt es uns hingegen in einsame Herrenhäuser und Dörfer. Die Gruselreihe hat gemeinsam mit Resident Evil das Survival-Horror-Genre erfunden und gilt unter Enthusiasten als echter Meilenstein. Die komplette Ur-Trilogie gibt's schon für 2 Euro (heruntergesetzt von 6 Euro). Alternativ können Sie sich mal am jüngeren The New Nightmare von 2011 versuchen - kostet nur 1 Euro.

Oh, und wenn Sie (wie der Kollege Maurice) neues herausragendes Futter im Strategie-Genre vermissen, dann ist vielleicht auch Act of War einen Blick wert. Die Gold Edition kostet gerade mal 2 Euro, heruntergesetzt von 10 Euro.

Hier geht's zum Sale mit allen Angeboten