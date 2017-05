Ab sofort steht das »Humble Game On Bundle« zum Kauf bereit. Enthalten sind Spiele, die großen Wert auf die Story legen. Dazu zählen unter anderem Her Story und Grim Fandango Remastered.

Von Andre Linken |

Ab sofort steht mit dem »Humble Game On Bundle« ein neues Spielepaket im Humble Store für kleines Geld zum Kauf bereit.

Enthalten sind vor allem Spiele, deren Entwickler einen großen Wert auf die Story gelegt haben. So bekommen Sie ab gerade mal einen Dollar unter anderem das interaktive Detektivspiel Her Story und das Strategie-Adventure 80 Days.

Wer bereit ist, den aktuellen Durchschnittspreis in Höhe von 5,51 Dollar zu bezahlen, erhält obendrein noch solche Spiele wie Grim Fandango Remastered oder The Stanley Parable. Ab zehn Euro gibt es zudem noch den Shooter Borderlands: The Pre-Sequel sowie das Adventure Day of the Tentacle Remastered.

Spiele kaufen für den guten Zweck

Käufer des Humble Bundles können selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten - von einem Cent bis tausend Euro und mehr ist alles möglich. Außerdem kann man auf der Seite angeben, wie der Kaufpreis aufgeteilt werden soll. Einen Teil erhalten die Entwickler, ein Teil geht an das Unternehmen Humble Inc., das die Aktionen organisiert und der dritte Teil geht an gemeinnützige Organisationen.

Inhalt des »Humble Game On Bundle

