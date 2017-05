Die Blitzangebote verhelfen heute unter anderem zu einem Monitor-Upgrade auf 1440p und 27 Zoll: Der BenQ GL2706PQ ist dazu höhenverstellbar. Dazu passt die kompakte Gaming-Tastatur Corsair K65 LUX RGB mit Cherry MX Red Switches.

Von Dennis Ziesecke |

Die Corsair Gaming CH-9110010-DE K65 LUX RGB hat zwar einen sperrigen Namen, ist dank fehlendem Nummernblock aber verblüffend platzsparend.

Ein Gamer ist nur so gut wie seine Eingabegeräte - wer einmal mit billigen Wabbel-Tastaturen gezockt hat, wird jetzt mit dem Kopf nicken. Ein gänzlich anderes Bild vermittelt hingegen die Corsair K65 LUX RGB, die dank mechanischer Cherry MX Red-Switches enorm zuverlässig und taktil arbeitet. Das kompakte Tenkeyless-Design spricht Gamer an, die den Nummernblock nicht benötigen und glücklich über mehr Platz für die Maus sind. Dazu kommt eine flexibel einstellbare RGB-Beleuchtung, mit der auch in der Nacht die volle Übersicht ohne störende Deckenbeleuchtung erhalten bleibt.

Corsair Gaming CH-9110010-DE K65 LUX RGB mechanische Tastatur ab 08:30 Uhr

