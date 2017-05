Zwei Aktionen bei den großen Elektronikfachmärkten bescheren Spielern heute massig Rabatte auf die Gaming-Kopfhörer von Logitech und ausgewählte PC- und Konsolenspiele.

Von David Gillengerten |

Das Logitech G430 Gaming Headset überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Günstig und dennoch beliebt: Das Logitech G430 Headset kommt mit zwei 3,5-Millimeter-Klinkensteckern für Kopfhörer und Mikrofon, es gibt aber auch einen USB-Anschluss. Wer die Kopfhörer über letztere Verbindung nutz, erhält zusätzlich noch die Möglichkeit, den Sound auf virtuelles 7.1 hochzurechnen. Natürlich lohnt sich das Headset nicht nur für PC-Spieler: Auch Konsoleros können das G430 nutzen.

Logitech G430 Gamin Headset nur 39€

Auf der Suche nach neuen Spielen? Dann können die Entertainment Weekend Deals von Saturn aktuell für Abhilfe schaffen. Für PC-Spieler besonders interessant ist Prey in der Day One Edition. Der Titel wechselt beim Elektronikfachmarkt für 35 Euro den Besitzer. Konsolen-Besitzer können sich derweil noch über Final Fantasy 15, NHL 17 und Yakuza Zero freuen.

Prey (Day One Edition) für 35€