Zu Recht stellen Spieler an Gaming-Notebooks besonders hohe Ansprüche. Um diesen gerecht zu werden, haben wir die ONE GameStar-Notebooks mit dem schnellen mobilen i7-Quad-Core Prozessor Core i7-7700HQ aufgerüstet.

Alle Komponenten unserer leistungsstarken Spiele-Laptops sind auf die Bedürfnisse und Anforderungen aktueller High-Speed-Games hin ausgesucht.

Noch nie waren die ONE GameStar-Notebooks so schnell: ONE GameStar-Notebooks sind mit NVIDIAs Notebook-GPU-Riege ausgestattet. Bei der Grafikleistung stehen die mobilen GeForce-Grafikkarten dieser Generation ihren Desktop-Varianten erstmals in nichts mehr nach. Je nach Modell steckt eine GeForce GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5), eine GeForce GTX 1060 (6 GB), eine GeForce GTX 1070 (8 GB) oder eine GeForce GTX 1080 (8 GB) unter der Haube, die von 8 bis 16 GB DDR4-RAM begleitet wird.

Mit Ausnahme des auf maximale Performance ausgerichtete ONE GameStar-Notebook Xtreme 17 mit Intel Core i7-7700K und GTX 1080 sind unsere Gaming-Notebooks mit dem sehr schnellen und besonders energieeffizienten Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor i7-7700HQ mit bis zu 3,8 GHz ausgestattet. Die Performance des 7700HQ unterscheidet sich nur geringfügig von ähnlich getakteten Desktop-CPUs wie dem Core i5-7500 und kann diese in auf mehr als vier Threads optimierten Anwendungen sogar übertreffen. So spielen Sie nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs auf allerhöchstem Niveau.

Mobil mit ONE GameStar-Notebook 15 und 17 mit GeForce GTX 1050 Ti

Die Gaming-Notebooks für preisbewusste Einsteiger, in deren schlanken Gehäuse mit einer GeForce GTX 1050 Ti überraschend viel Spieleleistung schlummert. Genug Power für die meisten Spiele in hohen (wenngleich nicht maximalen) Details und Full HD. 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB SSD, auf der Windows 10 bereits vorinstalliert ist, und 1.000 GB Festplattenspeicher runden das das ONE GameStar-Notebook 15 mit 15,6-Zoll-Display und den 17-Zöller ONE GameStar-NOTEBOOK 17 ab. Für knallhart kalkulierte 1299€ beziehungsweise 1399€ steht Ihrem mobilen Gaming-Vergnügen nichts mehr im Weg.

Viel Spielspaß mit ONE GameStar-Notebook Pro 15 und Pro 17 mit GeForce GTX 1060

Im Gegensatz zu unseren besonders mobilen Preistipps kommt im ONE GameStar-Notebook Pro 15 und im 17-Zöller Pro 17 eine deutlich potentere GeForce GTX 1060 zum Einsatz. Hervorragende Performance und atemberaubende Grafikleistung in Full HD ist mit unserer Notebook-Oberklasse auf entspiegeltem Display garantiert. Alle aktuellen Spiele können Sie mit hohen Frameraten zocken, ohne an der Bildqualität Abstriche machen zu müssen.

High-End-Gaming mit ONE GameStar-Notebook Ultra 17 mit GeForce GTX 1070

Das ONE GameStar-Notebook Ultra 17 ist das perfekte Gaming-Notebook für allerhöchste Ansprüche bis hin zur Ultra-HD-Auflösung in allen aktuellen Titeln. NVIDIAs High-End-Grafikkarte GeForce GTX 1070 mit imposanten 8 GByte Speicher liefert 3D-Leistung der gleichnamigen Desktop-Grafikkarte und sorgt so für ein sattes Leistungsplus von bis zu 85% gegenüber dem Vorgängermodell GTX 970M. Blitzschnelle System- und Programmstarts gewährleistet eine 512 GB große SSD zusätzlich zur großen Datenfestplatte mit 1.000 GB. 16 GB RAM bietet maximale Zukunftssicherheit.

Wer also viel Power bei hoher Mobilität oder auch einen vollwertigen Desktopersatz sucht, ist bei unseren Gaming-Notebooks genau richtig. Bestellen Sie versandkostenfrei innerhalb Deutschlands und für kurze Zeit inklusive 24 Monate Garantie (ausgenommen ONE GameStar-Notebook Ultra 17 und Xtreme 17 mit 12 Monate Garantie). Einen sechsmonatigen Vor-Ort-Abhol-Service sowie einen 10€ Gutschein für PC-Spiele bei Gamesplanet gibt's oben drauf.