Der komplett neu konfigurierte One GameStar-PC Alpha Pro bietet zum attraktiven Preis von nur 999€ einen Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1050 Ti und 8 GB Arbeitsspeicher. Flüssigen Spielen garantiert!

Von GameStar Redaktion |

Für Gamer zum schlanken Preis neu konfiguriert: Der One GameStar-PC Alpha Pro ist mit aktuellsten Komponenten wie eine GeForce GTX 1050 Ti und Intel Kaby Lake-CPU Core i5-7500 ausgestattet.

Unser neuer One GameStar-PC Alpha Pro ist für alle Gamer, die allen Spiele flüssig in Full-HD-Auflösung spielen wollen und Wert auf hochwertige Markenkomponenten legen. Mit einem Intel Core i5-7500 Prozessor mit 3,4 GHz Taktfrequenz, 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und der GeForce GTX 1050 Ti Grafikkarte mit 4 GB ist unser neuester GameStar-PC technisch auf dem allerneuesten Stand.

Zum Thema » One GameStar-PC Ultra High-End-PC » One GameStar-PC XL Spitzenklasse zum attraktiven Preis » One GameStar-PC Unser Spar-Tipp Ergänzt wird die komplette Ausstattung durch eine 120-GB-SSD, auf der Windows 10 bereits vorinstalliert ist. Zusätzlich erhalten Sie mit diesem Gaming-PC eine schnelle 1.000 GB Festplatte sowie einen DVD-Brenner. Für nur 999€ inklusive 24 Monate Garantie samt sechsmonatigen Vor-Ort-Abhol-Service gibt's somit einen überzeugenden Gaming-PC ready to play. Auf Wunsch Sie den One GameStar-PC Alpha Pro direkt im Online-Shop von One noch fast nach Belieben umkonfigurieren.

» GameStar-PC Alpha Pro jetzt holen bei One.de

Geforce GTX 1050 Ti

Die auf der leistungsfähigen Pascal-Architektur basierende GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB ist energieeffizienter und liefert mehr Leistung als die Vorgängergeneration. Herz und Hirn der Geforce GTX 1050 Ti ist der GP107-Grafikprozessor. In der beliebten Full-HD-Auflösung von 1920x1080 packt die Grafikkarte selbst technische aufwändige Spiele in sehr hohen bis maximalen Details. Wer auf das eine oder Detail verzichten kann, kann viele Titel sogar auch in 2560x1440 gut spielen.

NVIDIAs neue GeForce GTX 1050 Ti ist mir ihrem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis die perfekte Grafikkarte für den GameStar-PC Alpha Pro.

Intel Core i5 7500

Als CPU kommt Intels neuer Vierkernprozessor Core i5-7500 zum Einsatz. Die Quad-Core-CPU basiert auf Intels aktueller und erfolgreicher 14-nm-Kaby Lake-Architektur, taktet mit 3,40 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 3,80 GHz bei maximal 65 Watt TDP. Verbringen Sie Ihre Zeit nicht mehr damit, zu warten, sondern nutzen Sie die Leistung und Reaktionsschnelligkeit der Turbo-Boost-Technik 2.0 fürs Zocken.

Modernes Mainboard

Alle Komponenten des One GameStar-PC Alpha Pro sind an das MSI-Mainboard B250M Pro-VDH (7A70-003R) angeschlossen. Der Intel B250-Chipsatz unterstützt Intels Prozessoren der Skylake- und Kaby-Lake-Generation und DDR4-Speicher. Zwei Steckplätze sind mit insgesamt 8 GB belegt (2x 4 GB), sodass Sie besonders einfach aufrüsten können. Der B250-Chipsatz bietet zudem alle weiteren für einen Spiele-PC notwendigen Schnittestellen wie sechs SATA-6G-Ports und insgesamt zwölf USB-Ports, von denen bis zu sechs den schnellen 3.0-Standard unterstützen. Der M.2-Slot ermöglicht die Verwendung von M.2-SSDs.

Das MSI B250M PRO-VDH für den Sockel- 1151-Prozessoren bietet alles, was Spieler brauchen. Das Motherboard verfügt rückseitig über vier USB-3.0- und zwei USB-2.0-Ports für Eingabegeräte, Headsets und andere Gaming-Peripherie, wobei ein USB-3.0-Port im neuen Typ-C-Format daher kommt. Das Motherboard bietet zudem unter anderem hervorragenden 7.1 High Definition On-Board-Sound und stellt intern zwei USB-3.0- und vier USB-2.0-Anschlüsse bereit. Für die Videoausgabe per integriertem Grafikprozessor der CPU stehen mit DVI-D, D-Sub (VGA) und HDMI gleich drei Anschlüsse zur Verfügung.

Laufwerke

Windows 10 haben wir auf einer 120-GB-SSD installiert, die die gefühlte Geschwindigkeit des PCs erheblich steigert und für kürzere Ladezeiten von Betriebssystemen, Spielen und Programmen sorgt. Als Massenspeicher hat der One GameStar-PC Alpha Pro noch eine 1.000 GB große Festplatte, mehr als genug für riesige Datenmengen und alle Ihre Lieblingsspiele. Als optisches Laufwerk haben wir noch einen DVD-Brenner untergebracht. Wer noch mehr Speicherplatz braucht, kann weitere Festplatten (und auch optische Laufwerke) ganz einfach nachträglich montieren oder gegen Aufpreis gleich dazu konfigurieren.

Gehäuse

Der Cooler Master K280 Midi-Tower verfügt über eine stylische, mattschwarze Lackierung. Markant aggressiv gestaltete Akzente verpassen ihm eine futuristische Optik. Hinter der Mesh-Front im unteren Abschnitt ist bereits ein 120-mm-Lüfter vorinstalliert. Platz zum Aufrüsten bieten sieben interne Festplatteneinschübe. Praktisch sind die zwei USB-Anschlüsse an der Front, von denen einer USB 3.0 unterstützt. Zwei 3,5-mm-Klinkenstecker zum Anschluss eines Headsets runden das Front-Panel ab. Die Stromversorgung bietet genügend Reserven nach oben und so steht auch einem eventuellem Aufrüsten in einigen Jahren nicht im Weg.

» GameStar-PC Alpha Pro jetzt holen bei One.de

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen One GameStar-PCs und -Notebooks ist auch der One GameStar-PC Alpha Pro auf ein möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert. Noch bessere Ausstattung können Sie auf Wunsch mit unserem optionalen Plus+Zubehörpaket auf One.de hinzubestellen.