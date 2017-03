GTX 1080 Ti im One GameStar-PC TITAN X und TITAN Z - Mehr Leistung gefällig?

Angetrieben vom AMD Ryzen 7 1700X begeistert die ultimative Geforce GTX 1080 Ti im generalüberholten One GameStar-PC TITAN Z mit maximaler Bildqualität in 4K. Der brandneue One GameStar-PC TITAN X wiederum ist mit Intels Core i7 7700K ausgestattet.

Von Daniel Visarius |