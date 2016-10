Die ultimative Gaming-Maschine One GameStar-PC TITAN mit 2x GTX 1070, Intel Core i7 6850K mit sechs Rechenkernen, 1.000 GB SSD und 32 GB RAM gibt es jetzt in einem gefährlich guten Bundle.

Family is who you die for! Mafia 3 gibt es jetzt im Bundle zusammen mit dem Supercomputer One GameStar-PC TITAN.

Mit unserem schnellsten GameStar-PC aller Zeiten, dem One GameStar-PC TITAN, können Sie jetzt in die riesige von Gangstern und korrupten Beamten beherrschten offenen Welt von Mafia 3 eintauchen. Beim Kauf unseres TITAN erhalten Sie das Top-Spiel kostenlos als PC-Downloadversion dazu.

Aber das ist noch nicht alles! Zusätzlich erhalten Sie beim Kauf des High-End-PCs noch gratis den neuen Blockbuster-Shooter Gears of War 4 sowie eine kostenlose Garantieverlängerung auf 24 Monate dazu. Am besten jetzt zuschlagen, denn die Aktion gilt nur noch für kurze Zeit.

Der One GameStar-PC TITAN im Überblick:

2x NVIDIA GeForce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5-Videospeicher im SLI-Verbund

Intel Core i7 6850K mit 6x 3,6 GHz

32 GB DDR4-RAM

1.000 GB SSD

2.000 GB Festplatte

Windows 10 und DVD-Brenner

Holen Sie sich mit dem One GameStar-PC TITAN die Gaming-Maschine der absoluten Superlative nach Hause - für ein immersives Gefühl im Kampf gegen die Marcano-Familie. Dieser PC wird jedem noch so hohen Anspruch gerecht!

» Zum One GameStar-PC TITAN bei One.de

Den Titanen unter den Gaming-PCs gibt es für 2.999€. Der Versand innerhalb Deutschlands ist selbstverständlich kostenfrei. Sechs Monate Vor-Ort-Abhol-Service und ein 10€ Gutschein für PC-Spiele bei Gamesrocket sind bereits inklusive.