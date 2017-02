Intels Core i7 7700K mit bis zu 4,5 GHz, NVIDIAs GEFORCE GTX 1070 mit 8 GB GDDR5-Videospeicher, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und 480-GB-SSD beschleunigen den One Gamestar-PC Ultra Plus auf absolutes High-End-Niveau.

Von GameStar Redaktion |

Der One GameStar-PC Ultra Plus bietet absolute High-End-Leistung in schwarzem Gewand.

Für alle, die bei der Leistung keine Kompromisse eingehen wollen, haben wir den One GameStar-PC Ultra Plus zusammengestellt. Der neue Core i7 7700K mit bis zu 4,5 GHz und Nvidias GEFORCE GTX 1070 mit 8 GB Videospeicher sorgen für Leistung auf absolutem High-End-Niveau. Ergänzt werden der Top-Prozessor und Grafikkarte durch 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, einer 480 GB großen SSD als Windows-Laufwerk und einer 1.000 GB großen Festplatte.

Mit dem One GameStar-PC Ultra Plus spielen Sie selbst anspruchsvolle Titel wie The Division oder das neue Doom in höchsten Details und Kantenglättung in Auflösungen auch jenseits der Full-HD-Auflösung 1920x1080 Pixel stets ruckelfrei.

Das schwarze iVektor-Gehäuse von Enermax sieht dabei nicht nur edel aus, sondern überzeugt auch durch viele Kleinigkeiten wie die Soft-Touch-Oberfläche, die integrierte Lüftersteuerung und zwei USB-3.0-Anschlüssen an der Front. Obwohl der Gamestar-PC Ultra Plus für alle Aufgaben gewappnet ist, bleibt genug Raum für individuelle Anpassungen – ob mit eventuell vorhandener Peripherie oder beispielsweise einem zusätzlichen Blu-ray-Laufwerk, das Sie bequem im Online-Shop von One.de hinzubestellen können. In der Standardkonfiguration bekommen Sie den One GameStar-PC Ultra Plus bereits ab 1799€.

Prozessor & Kühler

Der neue Intel Core i7 7700K basiert auf der neuen Kaby-Lake-Architektur in besonders energieeffizienter 14nm+ Bauweise und taktet seine vier Rechenkerne mit 4,2 GHz. Wie alle bisherigen Core-i7-Modelle unterstützt auch der neue Chip Hyperthreading, um statt maximal vier bis zu acht Rechenaufgaben gleichzeitig abzuarbeiten.

Die neuen Kaby-Lake-Prozessoren bieten mehr Takt und Turbo als die Vorgängermodelle. Vor allem wirkt sich Hyperthreading aber in darauf optimierten Multimedia-Anwendungen aus – wenn Sie häufiger Videos für Ihr Smartphone oder andere Geräte aufbereiten, werden Sie Hyperthreading schätzen lernen.

Gekühlt wird der Core i7 7700K mit einem Coolermaster Hyper T4. Der schmale Turmkühler mit 120-mm-Lüfter hält die Temperatur der CPU stets niedrig und bleibt dabei selbst unter Last angenehm leise.

Grafikkarte

NVIDIAs GEFORCE GTX 1070 mit 8,0 GByte Videospeicher, 1.920 Shader-Einheiten und verbesserter DirectX-12-Unterstützung ist so schnell, dass Sie jedes Spiel in Full-Auflösung mit maximalen Grafikeinstellungen spielen können. Die GTX 1070 basiert auf NVIDIAs neuer Pascal-Mikroarchitektur, ist bestens für Herausforderungen wie 4K gerüstet und unterstützt das Pascal-Feature "Simultaneous Multi Projection" (VR-Leistung und Multi-Monitor-Support).

Dank 16-Nanometer-Fertigungsprozess punktet die GTX 1070 trotz höherer 3D-Leistung durch exzellente Energieeffizienz.

Mit der neuen GEFORCE GTX 1070 ist der One GameStar-PC Ultra Plus schneller als jemals zuvor.

Arbeitsspeicher & Mainboard

Prozessor und Grafikkarte sind auf dem MSI-Mainboard Z270 PC Mate mit Intels Z270-Chipsatz montiert, das kaum Wünsche offen lässt: Neben reichlich USB-3.0- und USB-2.0-Ports bietet es USB 3.1 sowie einen M.2-Anschluss, Gigabit-Netzwerk, sechs SATA3-Buchsen und 7.1-HD-Sound.



Wollen Sie anstelle des integrierten 7.1-HD-Soundchips lieber eine eventuell vorhandene Soundkarte nutzen oder im Onlineshop von One.de hinzubestellen, dann bietet das Mainboard mit drei freien PCI-Express-1x-, zwei PCI- und einem PCI-Express-16x-Slots (die Grafikkarte steckt in einem weiteren 16x-Steckplatz) noch genügend Platz dafür. Zwei der vier Speicherbänke haben wir mit je einem 8,0-GByte-Speicherriegel bestückt, sodass der One GameStar-PC Ultra Plus absolut zukunftssicher ist.

Das Mainboard bietet mit PCI Express 3.0, SATA3 und USB 3.1 sowie USB 3.0 alle modernen PC-Schnittstellen.

Laufwerke

Das neue Windows 10 ist beim GameStar-PC Ultra Plus auf einer rasend schnellen SATA3-SSD installiert. Die 480 GB bieten Platz satt für das Betriebssystem, all Ihre Programme und Ihre Lieblingsspiele. Raum für noch größere Datenmengen schafft eine 1.000-GB-Festplatte, als optisches Laufwerk fungiert ein DVD-Brenner. Bei Bedarf rüsten Sie weitere Festplatten oder optische Laufwerke sehr schnell nach.

Noch mehr Ausstattung

Wie alle offiziellen One GameStar-PCs und -Notebooks ist auch der One GameStar-PC Ultra Pls auf ein möglichst vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis hin optimiert. Noch bessere Ausstattung können Sie auf Wunsch mit unserem optionalen Plus+Zubehörpaket hinzubestellen:

Fazit

Wer einen Spiele-PC kaufen möchte, der die nächsten Jahre nicht aufgerüstet werden muss, ist beim One GameStar-PC Ultra Plus an der richtigen Adresse. Die bis zu 4,5 GHz schnelle CPU Core i7 7700K, die 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und die High-End-Grafikkarte GEFORCE GTX 1070 haben mehr als genug Leistungsreserven auch für kommende Top-Titel in maximalen Details mit Kantenglättung. Durch die 480-GB-SSD starten das neue Windows 10 und Ihre Spiele in Sekunden.



Das hochwertige iVektor-Gehäuse von Enermax bietet genug Platz für künftige Erweiterungen, die gut zu erreichenden USB-3.0-Buchsen an der Front erleichtern den spontanen Anschluss weiterer Geräte oder externe Laufwerke. Alles in allem ist der One Gamestar-PC Ultra ein ausgewachsener High-End-Spiele-PC für anspruchsvolle PC-Spieler. Sollte es dennoch etwas geben, das Ihrer Ansicht nach im PC fehlt, dann können Sie das ganz unkompliziert im One-Onlineshop gegen Aufpreis hinzubestellen.



Wie alle One GameStar-PCs so schickt Hersteller One.de auch den One GameStar-PC Ultra nach der Bestellung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause und gewährt 24 Monate Garantie inklusive sechsmonatigem Vor-Ort-Abhol-Service.

» One GameStar-PC Ultra Plus jetzt bei One.de kaufen