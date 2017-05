Um für die aktuellsten PC-Spiele optimal gerüstet zu sein brauchen Sie einen Gaming-PC mit ordentlich Dampf unter der Haube. Die ONE GameStar-PCs wurden von unserer Hardware-Redaktion und vom Experten ONE gebaut. Wir erklären Ihnen, welcher GameStar-PC am besten zu Ihnen passt.

Von Dennis Ziesecke |

Unsere offiziellen GameStar-PCs und -Notebooks stehen für High-End-Gaming, wie es sein soll. Ausgestattet mit neuesten Prozessoren, den besten Grafikkarten sowie jeweils auf SSD vorinstalliertem Windows 10 sind sie perfekte Gaming-PCs von Spielern für Spieler.

Um an einen neuen Gaming-PC zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten: Selbst bauen oder Komplett-PC erwerben. Für handwerklich geschickte Bastler bieten wir regelmäßige Kaufberatungen für sinnvolle Zusammenstellungen, die natürlich Zeitaufwand für die Beschaffung der Komponenten, den Zusammenbau sowie die Windows-Installation mit sich bringen.

Komplett-PCs sind dagegen ein Rundum-Sorglos-Paket zum bequemen Bestellen, Auspacken, Anschließen, Losspielen. Allerdings bieten machen fertig konfigurierte Gaming-PCs wenig Flexibilität und schränken spätere Aufrüstungsmöglichkeiten unnötig ein. Bei einem ONE Gaming-PC gibt es diese Einschränkungen nicht. Alle unsere Rechner bestehen aus hochwertigen Standard-Komponenten, wie sie auch Selbstbauer für ihre Projekte kaufen. Und auf Wunsch lässt sich jeder GameStar-PC vor der Bestellung auch noch sehr weitreichend an die eigenen Vorlieben und das persönliche Budget anpassen.

Jeder ONE GameStar-PC wird nicht nur vor dem kostenfreien Versand auf volle Funktionsfähigkeit getestet, es gibt auch eine 24-monatige Garantie, in denen zudem sechs Monate Vor-Ort-Abholservice enthalten sind. Läuft eine Komponente wider Erwarten doch nicht wie gewünscht, entfällt dabei die lästige Suche nach dem defekten Bauteil – die Experten von ONE kümmert sich darum, dass der PC wieder funktioniert. Ein Luxus, der den Aufpreis für einen fertig montierten PC schnell ausgleicht.

Anspruchsvolles Gaming mit kompromissloser Leistung im High-End-Gaming-Segment: Mit dem ONE GameStar-PC Ultra Plus mit GTX 1070 und Core i7 7700K spielen Sie die aktuellsten Spiele auch in 4K-Ultra-HD-Auflösung flüssig.

Wie viel Leistung brauche ich?

Natürlich sind ein paar grundlegende Gedanken über die Nutzung des neuen PCs auch vor dem Kauf eines ONE GameStar-PCs nicht verkehrt. So lassen sich einige Wünsche wie flüssige 4K-Wiedergabe von brandaktuellen Spielen mit 144 Hz in höchsten Details nicht mit einem preiswerten Gaming-PC für unter 1.000€ erfüllen, während ein Achtkern-Prozessor sich im Rechner eines reinen Overwatch-Fans dezent langweilt.

Ein wenig lässt sich die benötigte Leistung am genutzten oder geplanten Monitor vorhersagen: Normale Full-HD-Bildschirme mit 60 Hz lassen sich bereits mit einem vergleichsweise günstigen PC und einer Geforce GTX 1050 Ti sehr gut bedienen, wenn auch nicht immer mit maximalen Details. WQHD-Bildschirme mit 1440p benötigen schon spürbar mehr Grafikpower, eine Geforce GTX 1060 oder besser sollte da schon im PC stecken.

Die von der Hardware-Redaktion der GameStar zusammengestellten ONE GameStar-PCs lassen sich grob in vier Preis- und Leistungskategorien einteilen, die wir im Folgenden genauer erläutern.

Spar-Tipps ONE Gamestar-PC Alpha, Alpha Pro und XL

Auch wenn es in Hardwareforen mitunter anders klingt: Auch mit einem preiswerten Spiele-PC und Grafikkarten wie AMDs Radeon RX 570 und NVIDIAs Geforce GTX 1050 Ti lässt es sich sehr gut spielen. Vor allem klassische eSport-Spiele wie League of Legends oder auch Overwatch sind mit unseren Spartipps absolut flüssig spielbar, ohne dass Sie dabei auf Details verzichten müssen.

Der ONE GameStar-PC Alpha Pro ist für alle Gamer, die auch mitunter grafisch anspruchsvollere Spiele in Full-HD zocken wollen – ohne dabei allzu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Der Preis-Leistungs-Tipp ONE GameStar-PC Alpha für 899€ zeigt sich aber auch bei grafisch anspruchsvolleren Titeln, wie Watch Dogs 2 in Full HD nicht überfordert: Zwar gehört der FX-8300 nicht mehr zur neuesten CPU-Generation, bietet aber zum aktuell noch unschlagbaren Preis mehr als genügend Vortrieb. Die AMD Radeon RX 570 sorgt für viel 3D-Leistung und ermöglicht auch bei vielen Blockbustern hohe bis maximale Details. Bei sehr anspruchsvollen Titeln wie Ghost Recon Wildlands müssen Sie allerdings die Detail-Regler ein wenig nach links verschoben.

Mehr CPU-Power bieten hingegen ONE GameStar-PC Alpha Pro für 999€ mit Intel Core i5 7500 und Geforce GTX 1050 Ti sowie ONE GameStar-PC XL für 1199€ mit dem besonders beliebten Intel Core i5 7600K mit 4x 3,8 GHz sowie ebenfalls GTX 1050 Ti. Die hohe Pro-MHz-Leistung der Intel-Prozessoren sorgt auch bei Spielen wie Starcraft 2 oder ARMA 3, die mehrere Kerne nur unzureichend ausnutzen, für ausreichend Prozessorleistung.

Preis-Leistungs-Hammer: ONE GameStar-PC XXL und Ultra

Wer ein wenig mehr als 1.200€ investiert, wird mit ordentlich Mehrleistung belohnt: Der ONE GameStar-PC XXL für 1399€ setzt zwar wie der XL ebenfalls auf den Core i5 7600K, bietet aber mit 16 GB doppelt so viel RAM sowie die spürbar leistungsstärkere GeForce GTX 1060 mit 6,0 GB. Damit laufen die meisten Titel nicht nur in 1920x1080 Bildpunkten rund, sondern auch in der höheren Einstellung 2560x1440. Das bei allen GameStar-PCs im Preis enthaltene Windows 10 ist hier auf einer 240 GB fassenden SSD installiert.

Mit dem ONE GameStar-PC XXL spielen Sie aktuelle Blockbuster-Spiele wie Battlefield 1 flüssig in Ultra HD.

Der ONE Gamestar-PC Ultra für 1599€ markiert den Einstieg in die nächste Leistungsklasse der GameStar-PCs mit hochwertigen und sehr leisen BeQuiet-Gehäusen und Intels Core i7-Prozessoren. Der Core i7 7700 verarbeitet dank Hyperthreading gleich acht Threads simultan und ist so auch auf CPU-Fresser wie Battlefield 1 und andere kommende Blockbuster-Produktionen besonders gut vorbereitet. Wie im XXL kommt hier eine Geforce GTX 1060 mit 6,0 GB zum Einsatz.

High-End-Gaming: ONE GameStar-PC Ultra Plus und Ultra Extreme

Dank Hochleistungskomponenten wie der GeForce GTX 1080 und Core i7 7700K zocken Sie mit dem ONE GameStar-PC Ultra Xtreme auch grafisch sehr anspruchsvolle Spiele wie Ghost Recon: Wildlands in 4K mit atemberaubenden Details.

Im High-End-Bereich können Sie durchgehend maximale Details in Auflösungen bis zu 2560x1440 und darüber hinaus erwarten. Motor dieser Klasse ist der Intel Core i7 7700K mit bis zu 4,2 GHz Takt, der aktuell wahrscheinlich beliebteste Gamer-Prozessor. Die hoch getakteten vier Kerne und acht Threads machen allen aktuellen Spielen genug Dampf und bieten Zukunftssicherheit zum Abwinken. Außerdem können Sie die CPU dank freiem Multiplikator bequem weiter übertakten – Luft dafür ist im ONE GameStar-PC Ultra Plus für 1799€ auch aufgrund des serienmäßig verbauten Alpenföhn Brocken-Lüfters vorhanden. Wahlweise bietet ONE gegen Aufpreis aber auch andere Kühler mit größeren Reserven für Übertakter.

Für erstklassige Spieleleistung in 1920x1080 und 2560x1440 setzen wir auf eine NVIDIA GeForce GTX 1070 mit 8,0 GB. Die SSD wächst zudem auf 480 GB an - genug Platz, um auch Spielen eine rasante Heimat zu bieten.

Wer besonders spektakulär auf QHD-Breitbild-Monitoren mit 3440x1440, 4K-Monitore mit 3840x2160, 144-Hz-Displays oder VR spielen will, der braucht den ONE GameStar-PC Ultra Extreme für 1999€. Dank extrem schneller GeForce GTX 1080, 16 GB RAM und Intels Core i7 7700K gibt es auch bei anspruchsvollsten Anwendungen Leistung satt, auch bei hochgezüchteten Grafik-Mods.

Das oben zu sehende Video zeigt die Unterschiede der verschiedenen Detailstufen bei Ghost Recon Wildlands. Der für das Video genutzte GameStar-PC ist mit dem aktuellen ONE Gamestar-PC Ultra Extreme vergleichbar, nutzt aber als Prozessor den etwas langsameren Core i7 6700 – auf dem aktuellen Modell spielt es sich also noch besser.

Luxus mit dem ONE GameStar-PC Titan X und Titan Z

Allerhöchste Ansprüche ohne Kompromisse bei Gaming-Performance und Ausstattung erfüllt das Luxussegment ab 2.000€. Auch wenn der Name es andeuten könnte: In unseren beiden schnellsten Gaming-PCs Titan X und Titan Z steckt nicht NVIDIAs überteuerte High-End-Grafiklösung Titan sondern die genauso schnelle Geforce GTX 1080 Ti mit satten 11 GB Speicher. Der ONE GameStar-PC Titan X für 2499€ ist um Intels Core i7 7700K herum aufgebaut und bietet so die höchste Gaming-Leistung unter allen GameStar-PCs zu einem noch attraktiven Preis.

Der Titan Z hingegen legt mit dem Ryzen 7 1700X noch ein paar Kerne oben drauf und bietet beispielsweise beim Umwandeln von Videos spürbar mehr Leistung als der Core i7. Die AMD-CPU bietet acht vollwertige Kerne bei bis zu 3,8 GHz, die durch SMT insgesamt 16 Aufgaben gleichzeitig bearbeiten können.

Ultimative Gaming-Power mit den Titanen unter den ONE GameStar-PCs. Ausgestattet mit NVIDIAs Flaggschiff GeForce GTX 1080 Ti reizen Sie Ihren High-End-Monitor selbst VR aus.

Beide Systeme vertrauen zudem auf 32 GB DDR4-RAM und das luxuriöse Coolermaster-Gehäuse MasterCase Maker 5. Der ONE GameStar-PC Titan Z für 2799€ ist zusätzlich mit 960 statt 480 GB SSD und 4,0 statt 2,0 TB HDD-Speicher ausgestattet und stellt damit unter dem Stichwort Zukunftssicherheit auch in den nächsten Jahren ein uneingeschränkt nutzbares Gaming-System für alle, die schon immer etwas höhere Ansprüche (oder einfach nur einen extrem guten Monitor und den Willen ihn auszureizen) haben.

