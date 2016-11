Zwei sind besser als Eins. Die beiden Blockbuster-Spiele Deus Ex - Mankind Divided und DOOM gibt es jetzt für nur kurze Zeit kostenlos bei unserem Preiskracher One GameStar-PC - für nur 899€.

Von GameStar Redaktion |

Gleich zwei Top-Titel erwarten Sie beim One GameStar-PC. Mit Deus Ex: Mankind Divided und DOOM kommt in langen Herbstnächten sicher keine Langeweile auf.

Es muss nicht immer der absolute High-End-PC sein, um alle aktuellen Spiele-Hits flüssig zu spielen. Der One GameStar-PC stellt unter Beweis, dass ein leistungsstarker Gaming-PC nicht teuer sein muss. Unseren Preis-Tipp gibt's aktuell in einem genial-guten Bundle mit zwei hervorragenden Spiele-Titeln: Genießen Sie die fantastische Spielemechanik des Action-Rollenspiel Deus Ex: Mankind Divided und kämpfen Sie in DOOM gegen Bestien aus der Hölle. Aber das ist noch nicht alles: Verlängern Sie jetzt für kurze Zeit GRATIS auf satte 24 Monate Hersteller-Garantie!

Viel Leistung fürs Geld bietet der One GameStar-PC dank AMDs Radeon RX 470 Grafikkarte mit Polaris-Architektur und 4 GB Videospeicher sowie dem Achtkernprozessor AMD FX-8300 mit bis zu 4,2 GHz Taktfrequenz. 8 GB Arbeitsspeicher, 120 GB SSD und eine 1.000 GB große Festplatte runden das Rundum-Sorglos-Paket für günstige 899€ ab.

Der One GameStar-PC im Überblick:

AMD Radeon RX 470 mit 4 GB

AMD FX-8300 mit bis zu 4,0 GHz

120 GB SSD

1.000 GB HDD

DVD-Brenner

Windows 10

Holen Sie sie den Spiele-PC One GameStar-PC jetzt inklusive der beiden Top-Games Deus Ex: Mankind Divided und DOOM sowie 24 Monate Garantie. Aber nicht vergessen: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit! Obendrauf gibt es noch einen 10 Euro Gutschein für PC-Spiele bei unserem Premium-Partner Gamesrocket. Konfigurationsänderungen können Sie problemlos im Online-Shop von Hersteller One.de vornehmen.

» Zum One GameStar-PC bei One.de