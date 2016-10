Der neue AMD-Treiber ist unter anderem für das neue Civilization 6 optimiert.

Zum Thema Radeon RX 480 ab 236 € bei Amazon.de Der neue Treiber von AMD mit der Versionsnummer 16.10.2 ist eine Version ohne WHQL-Zertifikat, das vermutlich in einigen Tagen nachgereicht wird. Als Highlight der neuen Version nennt AMD die Unterstützung von Battlefield 1, Civilization 6 und Titanfall 2. Außerdem enthält der Treiber auch ein Crossfire-Profil für Civilization 6 unter DirectX 11 und unterstützt die Early-Access-Version von Serious Sam VR und Eagle Flight VR.

Der Treiber behebt einige Fehler, die beispielsweise bei Gears of War 4 für Abstürze sorgen konnten, bei DirectX 12 mit älteren Prozessoren den Start von Spielen verhinderten oder durch die die Lüftergeschwindigkeit bei Grafikkarten der Radeon-RX-400-Serie auch nach Beenden eines Spiels nicht verringert wurde.

Quelle und Downloads: AMD

Radeon Software Crimson Edition 16.10.2 Highlights

Fixed Issues

DirectX®12 content may be unable to launch on some older CPUs that do not support popcnt instruction.

Gears of War™ 4 may experience an application hang when using select high resolution and quality configurations in some specific game maps.

Eyefinity group settings may not be retained after driver upgrade when using AMD CrossFire configurations.

Fan speed may sometimes remain elevated on select Radeon RX 400 series graphics products even when an application has been exited.

Known Issues

A few game titles may fail to launch, experience performance issues or crash if the third party application "Raptr" has its game overlay enabled. A workaround is to disable the overlay if this is experienced.

H.264 content playback may experience playback issues on internet browsers with hardware acceleration when also running gaming applications or content.

The Division™ may experience checkered corruption when using character model overlays or the game menu.

Some users without the Radeon WattMan feature may experience a Radeon Software popup error regarding Radeon WattMan.

FIFA 17™ may experience an application hang or black screen on launch for some select Hybrid Graphics or AMD PowerXpress mobile configurations.