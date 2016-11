Der neue Treiber von AMD ist für Call of Duty Infinite Warfare optimiert.

Zum Thema Radeon RX 480 ab 230,03 € bei Amazon.de Der neue Treiber von AMD mit der Versionsnummer 16.11.2 ist eine Hotfix-Version ohne WHQL-Zertifikat und ersetzt die kurz zuvor veröffentlichte Version 16.11.1. Der Treiber ist für Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered optimiert. Außerdem enthält der Treiber auch ein Crossfire-Profil für Titanfall 2 unter DirectX 11.

Der Treiber behebt einige Fehler, die beispielsweise bei Battlefield 1 für Grafikflackern bei Crossfire sorgen konnten oder bei einer Radeon R9 390 und dem Unigine Heaven-Benchmark unter OpenGL einen Absturz verursachten.

Auch ein Absturz in The Division mit Crossfire soll nicht mehr auftreten. Der Hotfix-Treiber 16.11.2 verbessert den Speicher für den Shader-Cache und erlaubt es, dass mehr Shader gespeichert werden können. Einige besonders anspruchsvolle Spiele hatten das bisherige Speicherlimit erreicht. Ansonsten ist die Hotfix-Version mit Version 16.11.1 identisch.

Quelle und Downloads: AMD

Radeon Software Crimson Edition 16.11.1 Highlights

Support For:

Call of Duty™: Infinite WarfareCall of Duty™: Modern Warfare Remastered

New AMD CrossFire profile added for DirectX®11:

Fixed Issues

AMD XConnect™ Technology will now allow Microsoft Office applications to migrate to iGPU on unplug.

Flickering may be observed on some surfaces in a few maps or locations in Battlefield™1 in AMD CrossFire mode.

Radeon R9 390 graphics series may experience a crash or application hang when running Unigine™ Heaven using OpenGL™.

The Radeon WattMan feature may intermittently display a Radeon Software popup error regarding Radeon WattMan for non-supported products.

The Division™ may experience an application freeze or hang when running in AMD CrossFire mode after extended periods of play.