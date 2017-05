Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

AMD Radeon Vega Frontier Edition - Profi-Grafikkarte erscheint Ende Juni

AMD hat auch dem Financial Analyst Day auch eine neue Grafikkarte angekündigt. Die Radeon Vega Frontier Edition richtet sich aber nicht an Spieler, sondern an Profis, beispielsweise im Bereich Machine Learning.

Von Georg Wieselsberger |