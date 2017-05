Nvidia zieht schon seit einiger Zeit die Preise der Top-Grafikkarten an - die Begründung von CEO Huang ist lesenswert.

Zum Thema Geforce GTX 1060 ab 254 € bei Amazon.de Volta scheint Nvidias CEO Jen-Hsun Huang Aufwind zu geben, der auch so schon nicht durch fehlendes Selbstbewusstsein glänzende Huang sieht Nvidia-Grafikkarten nicht nur als Premium-Produkte sondern rechtfertigt den mitunter nicht geringen Preis eher ungewöhnlich.

Einer Analystin der Bank of America gegenüber antwortete er auf die Frage, wie ob der Markt für Grafikkarte noch wachse und wie lange Spieler noch Premiumpreise bezahlen würden:

The average selling price of the NVIDIA GeForce is about a third of a game console. That's the way to think about it. That's the simple math. People are willing to spend $200, $300, $400, $500 for a new game console, and the NVIDIA GeForce GPU PC gaming card is on average far less.