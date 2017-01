Nvidia und Ubisoft haben ein neues Spiele-Bundle zusammengestellt. Käufer eine Geforce GTX 1070 oder Geforce GTX 1080 oder entsprechender PCs erhalten For Honor oder Ghost Recon: Wildlands als Zugabe. Die erhaltenen Spielecodes müssen über das Tool Geforce Experience eingelöst werden.

For Honor ist Teil eines neuen Bundles für Geforce-Grafikkarten.

Zum Thema Geforce GTX 1070 ab 406,99 € bei Amazon.de Ab sofort bieten Nvidia und Ubisoft unter dem Titel »Prepare for Battle« ein neues Spiele-Bundle für Käufer aktueller Nvidia-Grafikkarten an.

Beim Kauf einer Geforce GTX 1070, einer Geforce GTX 1080 oder ausgewählter PCs oder Notebooks mit diesen Grafikkarten können Spieler zwischen Codes für zwei neue Ubisoft-Titel wählen.

For Honor oder Ghost Recon: Wildlands

Zur Wahl steht For Honor, in dem Ritter, Wikinger und Samurai in Schlachten und Nahkämpfen gegeneinander antreten. Bei dem Kämpfen spielen Reflexe und taktische Finesse eine große Rolle. Der zweite Titel ist Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands. In dem Militär-Shooter werden die Spieler in einer offenen Spielewelt in ein fiktives Bolivien versetzt, um dort gegen das Santa-Blanca-Drogenkartell zu kämpfen.

Ubisoft verspricht völlige Freiheit der Spielweise, viele Anpassungsmöglichkeiten des Charakters und eine große Auswahl an Waffen und Gegenständen. For Honor wird am 14. Februar 2017 veröffentlicht und Ghost Recon: Wildlands erscheint am 7. März 2017.

Codes werden über Geforce Experience eingelöst

Die Käufer der qualifizierten Nvidia-Produkte erhalten wie üblich einen Spielecode. Allerdings hat Nvidia die Möglichkeit zur Einlösung nun in das Tool Geforce Experience verlegt.

Ab sofort können Codes direkt über Geforce Experience aktiviert werden. Mit der neuen Funktion für Geforce Experience müssen Nutzer sich nicht mehr durch langwierige Anmeldeprozesse klicken, sondern können ihren Bundle-Spielecode ganze einfach über Geforce Experience einlösen. Das entsprechende Spiel wird automatisch zum Uplay-Account hinzugefügt.

Eine Einlösung der Codes ohne Geforce Experience ist demnach nicht möglich. Außerdem muss der Rechner, auf dem der Code verwendet wird, entsprechend mit einer Geforce GTX 1070 oder Geforce GTX 1080 ausgestattet sein. Die Spieler müssen auch die jeweiligen Altersbeschränkungen für ihren Wunschtitel erfüllen.