Nvidia hat mehrere Aktionen mit dem Schwerpunkt Virtual Reality gestartet: ein Oculus-Gewinnspiel und PC-Bundles mit dem VR-Headset HTC Vive.

Von Georg Wieselsberger |

Zum Thema Geforce GTX 1070 ab 404 € bei Amazon.de Aktuell bietet Nvidia im Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern ein Spiele-Bundle an, das für Käufer eines HTC Vive gedacht ist. Käufer, die das Virtual-Reality-Headset zusammen mit einer Geforce GTX 1060, Geforce GTX 1070 oder Geforce GTX 1080 oder aber mit bestimmten Geforce-GTX-PCs oder -Notebooks erwerben, erhalten drei Virtual-Reality-Titel gratis dazu.

Drei VR-Spiele gratis

Raw Data von Survios ist ein Action-Spiel mit Science-Fiction-Setting, das sich aktuell noch in der Early-Access-Phase befindet. Sports Bar VR von Cherry Pop Games und Perilous Orbit ist eine Simulation mit klassischen Spielen wie Pool bis hin zu Air Hockey - oder dem Zerschmettern von Bierflaschen. Der dritte Titel ist Serious Sam VR: The Last Hope von Croteam. Hier treten die Spieler gehen Horden von Aliens an und erleben die Vorgeschichte von Captain Sam Stone. In Deutschland ist das Bundle unter anderem bei den Händlern Alternate und Caseking erhältlich. Mehr Informationen zu dieser Aktion gibt es auf der dafür eingerichteten Webseite.

Gewinnspiel mit Oculus Rift, Touch und Geforce GTX 1070

Neben dem VR-Bundle für Käufer eines HTC Vive und Nvidia-Hardware hat sich das Unternehmen auch ein neues Gewinnspiel einfallen lassen, das für alle registrierten Nutzer des Tools Geforce Experience gedacht ist- Für die Teilnahme am Gewinnspiel reicht es aus, das Tool zu installieren und sich dann mit dem angelegten Account einzuloggen. Zu gewinnen gibt es 10 »unglaubliche VR-Bundles«.

Ein Bundle besteht aus dem Virtual-Reality-Headset Oculus Rift, den neuen Oculus-Touch-Controllern und einer Geforce GTX 1070, die mehr als ausreichend Leistung für anspruchsvolle VR-Titel liefert. Die Gewinner der zehn Virtual-Reality-Bundles werden von Nvidia nach der Auslosung über die hinterlegte E-Mail-Adresse des Geforce-Experience-Accounts informiert.

Quelle: Nvidia