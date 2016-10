Das neue Shadow Warrior 2 ist seit 18 Uhr erhältlich und Nvidia verlost unter den Nutzern der aktuellen Version von Geforce Experience Keys im Wert von 50.000 US-Dollar

Zum Thema Geforce GTX 1080 ab 686,63 € bei Amazon.de Das neue Action-Abenteuer Shadow Warrior 2 von Flying Wild Hog und Devolver Digital ist ab sofort unter anderem bei Steam und GOG erhältlich. Held Lo Wang muss erneut in den Kampf ziehen, um mit Magie, Waffen und Verstand zu verhindern, dass dämonische Legionen die Welt überrennen. Die deutsche Version erscheint erfreulicherweise ungekürzt und ungeschnitten. Außerdem versprechen die Entwickler den Verzicht auf DRM und keine Begrenzung der Bildrate auf dem PC.

Für Besitzer eine Geforce-Grafikkarte wie beispielsweise der Geforce GTX 1070 kann das neue Abenteuer sogar kostenlos sein, denn Nvidia verlost Produktschlüssel für Shadow Warrior 2 im Wert von 50.000 US-Dollar. Nvidia und das Spielestudio Flying Wild Hog und das Partnerstudio Gambitious arbeiten im Rahmen des Nvidia Indie Spotlight Program schon seit dem Titel Hard Reset: Redux zusammen. Für Shadow Warrior 2 wurde diese Zusammenarbeit noch erweitert, von der nun auch Geforce-Nutzer profitieren können.

An der Verlosung nehmen automatisch alle registrierten Nutzer des Tools Geforce Experience 3.0 teil. Spieler, die Geforce Experience noch nicht verwenden, müssen das Tool also nur herunterladen, installieren und sich einloggen, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können.

Laut Nvidia wurden die Nutzer von Geforce Experience seit Juli schon mit Preisen wie VR-fähige Notebooks von MSI, HTC Vive, Geforce GTX 1080, Shield Android TV, Alpha-Codes für LawBreakers und Spielecodes für Dead by Daylight belohnt. Alleine die Codes für Dead by Daylight waren 200.000 US-Dollar wert. Die Verlosung der Keys für Shadow Warrior 2 ist die zweite Aktion dieser Art im Oktober und laut der Mitteilung von Nvidia wird es auch bald weitere Verlosungen für die Nutzer von Geforce Experience 3.0 geben.