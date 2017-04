So sieht die Entwickler-Version der Xbox Scorpio aus.

Die nächste Iteration der Xbox mit dem vorläufigen Namen »Project Scorpio« bekommt ein Gesicht. Zumindest für die Entwickler, die für Microsofts nächste Konsole Spiele programmieren sollen. Der Konzern hat ein erstes Bild des sogenannten DevKits und einige neue Informationen über die Webseite Gamasutra veröffentlicht. Diese besondere Form der Konsole erlaubt es den Entwicklerstudios, eigene Software auf der Original-Hardware zu testen und abspielen zu können.

Im begleitenden Interview zum Artikel gibt Xbox-Chef Phil Spencer einige neue Details zur Konsole preis und erklärt, wie diese die Art verändern wird, wie Spieleentwickler für Konsolen und PCs arbeiten.

Der bislang größte Vorteil beim Entwickeln von Konsolen-Spielen fällt weg: Seit dem Release der Playstation Pro, der Xbox One S und in Bälde der Scorpio müssen sich Entwickler auf sehr viele unterschiedliche Hardware-Versionen und Leistungsspektren einstellen – so wie sie es vom PC-Markt bereits seit Jahrzehnten kennen.

Microsoft möchte den Entwicklern in diesem Punkt nun noch stärker entgegen kommen. Der Xbox-Software-Entwickler Kareem Choudhry erklärt die Strategie. Er versichert, dass es für Entwickler genügen würde, Spiele für die Xbox-One-Spezifikationen zu entwickeln – um den Rest würde sich dann Microsoft beziehungsweise die neue Scorpio kümmern und das Spiel performanter laufen und aussehen lassen.

Ähnliches verspricht auch Sony mit dem neu eingeführten »Boost Mode«, der ungepatchte Spiele auf der PS4 Pro ebenfalls besser laufen lässt. Auch die Versicherungen von beiden Herstellern an die Kunden ähneln sich. Choudhry verspricht, dass Microsoft Wert darauf legt, dass die Besitzer der regulären Xbox One nicht benachteiligt werden.

You can just write to the original set of [Xbox One] requirements that we have today, and then we'll do the work to make sure that it actually runs better. But [developers] don't have to do any custom work for Scorpio. We're just inviting people to come in and take advantage of it. In terms of requirements if they do decide to take advantage of it, we want that content to run, at minimum the same as but ideally better than it does on the original Xbox One.