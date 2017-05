Der Gears-of-War-Erfinder Cliff Bleszinski hat sich zum bevorstehenden Release der Xbox Scorpio recht positiv geäußert. Seiner Meinung nach hat Microsoft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Von Andre Linken |

Aus Sicht von Gears-of-War-Erfinder Cliff Bleszinski ist die Xbox Scorpio recht vielversprechend.

Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft kommt mit der Xbox Scorpio eine neue Konsole auf den Markt, die schon jetzt vor allem aufgrund ihrer Hardware auf sich aufmerksam macht. Auch Cliff Bleszinski, der Erfinder der Shooter-Serie Gears of War, sieht dem Release positiv entgegen.

In einer Frage-und-Antwort-Runde auf Reddit.com erklärte er unter anderem, dass Microsoft wohl aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Dabei führte er den starken Fokus auf Kinect als Beispiel an. Zudem bezeichnete er die Konsole als vielversprechend.

Microsoft kriegt es endlich auf die Reihe. Sie packen es in einen Rucksack oder ein Shit-Museum und bringen alles zusammen. Scorpio ist viel versprechend. Microsoft hat damals zu sehr auf Kinect gesetzt.

Des Weiteren erklärte Bleszinski, dass eine Portierung seines Multiplayer-Shooters Lawbreakers keinesfalls ausgeschlossen sei. Eine offizielle Ankündigung wollte er allerdings noch nicht vornehmen.

Die Vorstellung der Xbox Scorpio erfolgt im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles. Das »Xbox Media Briefing« - so der Name des E3-Events von Microsoft - findet am 11. Juni 2017 um 23:00 Uhr deutscher Zeit statt. Es sind Livestreams auf mehreren Plattformen geplant, so dass Spieler das Event auch zu Hause am Bildschirm verfolgen können.

