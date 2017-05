Die technischen Voraussetzungen für Entwickler auf Microsofts neuer Xbox Scorpio sehen gut aus: So haben Slightly Mad Studios in einem Interview verraten, dass sie Spiele mit 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde für möglich halten.

Von David Gillengerten |

Die Xbox Scorpio, hier das DevKit, soll Spielen ermöglichen mit 4K-Auflösung und 60 fps zu laufen.

Was kann die Xbox Scorpio? Obwohl die technischen Daten der kommenden Microsoft Konsole schon länger bekannt sind, ist immer noch nicht eindeutig klar, welche Möglichkeiten das für Spiele offenbart.

Nun haben sich die Entwickler des Rennspiels Project Cars zu dem Thema geäußert. Wie Andy Tudor von Slightly Mad Studios im Interview mit Gamingbolt erklärt, hält er es für theoretisch möglich, dass die Xbox Scorpio native 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde darstellen kann: »Wir gehen aktuell davon aus, dass es möglich ist. Wir haben es jedoch noch nicht für uns selbst ausprobiert - deshalb die Einschränkung.«

Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, würde die kommende Microsoft-Konsole die Konkurrenz von Sony wie erwartet in Sachen Performance überholen. Die PlayStation 4 Pro ist in der Regel nur mit Tricks wie Tile Based Rendering zu 4K mit 60 fps in der Lage – optisch fallen die Rendertricks allerdings kaum auf, sparen aber spürbar Performance.

Gears-of-War-Erfinder: »Microsoft bekommt es endlich auf die Reihe«

Bei der Entwicklung von Project Cars 2 ist der PC übrigens ein bestimmender Faktor, so Tudor. Demnach erleichtert er die Programmierung für unterschiedliche Hardware. Das sorgt dann in Zukunft für eine bessere Skalierung der eigenen Madness Engine auf den verschiedenen Konsolen.

Ankündigung: Offizielle Vorstellung erst bei der E3 2017

Project Cars 2 befindet aktuell in der Entwicklung und soll noch 2017 erscheinen.