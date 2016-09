Die neue Nintendo-Konsole NX soll einiges ändern. Ein Entwickler spricht sogar davon, dass sie einen »kompletten Reboot« für Nintendo darstellt.

Von Hannes Rossow |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Allzu viel Zeit bleibt Nintendo nicht mehr, um die NX-Konsole zu enthüllen, die schon im Frühjahr 2017 erscheinen soll. Noch immer ist wenig über den Wii U-Nachfolger bekannt, doch einer Sache können wir uns sicher sein: Nintendo will mit der NX aufs Ganze gehen. Dies bestätigten neue Aussagen von Entwicklern, die schon mit der geheimnisvollen Konsole gearbeitet haben.

Peer Schneider, der Nintendo-Spezialist bei den Kollegen von IGN, sprach in einem Video-Podcast davon, dass ein Entwickler ihm gegenüber behauptete, die NX sei "ein kompletter Reboot" für Nintendo. Damit sei einerseits die Rückkehr zu den Cartridges gemeint und andererseits der fehlende Zwang, sich für Handheld oder Heimkonsole entscheiden zu müssen. Somit sollen die glorreichen Tage von NES, SNES und Wii wieder erreicht werden.

Weitere Gerüchte sprechen von einer geringen Verarbeitungsqualität der abnehmbaren Controller, die angeblich unterwegs genutzt werden sollen, einer 720p-Auflösung für den eingebauten Bildschirm und möglichen Share Buttons, wie wir sie vom DualShock 4-Controller kennen.