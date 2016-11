Noch vor dem Release im März 2017 wird Nintendo spielbare Versionen der Nintendo Switch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ort des Geschehens ist die Tokaigi Japan Game Party 2017 vom 11. bis 12. Februar 2017.

Von Andre Linken |

Die Nintendo Switch wird im Februar 2017 bei einem Event in Japan spielbar sein.

Die Nintendo Switch erscheint zwar erst im März 2017, doch es wird schon vorher eine Gelegenheit geben, die Konsole zu testen - zumindest in Japan.

Wie Nintendo jetzt bestätigt hat, wird die Switch-Konsole bei einem Event im Februar nächsten Jahres spielbar sein. Konkret handelt es sich dabei um die Tokaigi Japan Game Party 2017, die vom 11. bis 12. Februar in der Makuhari Messe von Chiba stattfindet. Dann dürften laut Nintendo auch Details zum Preis, dem konkreten Release-Termin und den Spielen feststehen.

Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, welche Spiele bei dem Event zur Verfügung stehen werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen sein wird.

Mehr: Nintendo Switch - Laut Insider Multi-Touch-Screen & 720p-Display