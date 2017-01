Wie Nintendo verspricht, soll es anders als beim NES Mini bei der Nintendo Switch nicht zu Lieferengpässen kommen. Dabei ist die Konsole bei Händlern wie Amazon bereits ausverkauft.

Von Elena Schulz |

Laut Nintendo soll die Nintendo Switch lieferbar bleiben.

Bei der Retro-Konsole Nintendo NES Mini war Nintendo so über den Ansturm überrascht, dass sie schnell vergriffen war. Bei der Nintendo Switch soll es laut Reggie Fils-Aime, dem Präsidenten von Nintendo of America, aber nicht soweit kommen: Für den Launch habe man zwei Millionen Exemplare weltweit zur Verfügung gestellt, was mehr als ausreiche.

Grund dafür sei der Release-Monat: Während Konsolen meistens zum Weihnachtsgeschäft erscheinen würden, sei der März eher untypisch für einen so großen Release - und dafür, sich eine neue Konsole anzuschaffen. Jeder der eine Nintendo Switch wolle, könne so also auch eine bekommen. Große Händler wie Amazon sprechen allerdings eine andere Sprache: Schon jetzt ist das Launch-Kontigent der Konsole dort restlos ausverkauft. Gut möglich, dass Nintendo hier also doch noch nachproduzieren muss.

Neue Hoffnung für Klassiker: Neuer Metroid- und Earthbound-Ableger angedeutet

Ähnlich wie beim NES Classic Mini: Hier verspricht Fils-Aime, dass man die Konsole solange weiter produzieren werde, bis der Bedarf gedeckt sei. Bei den Spielen sorgen derweil frech Hacker für Nachschub.

Die Nintendo Switch wurde am 13. Januar offiziell vorgestellt. Mittlerweile sind zahlreiche Spiele, die Hardware der Konsole und Details zum Online-Service und weiteren Features bekannt. Während Kollege Markus die Konsole bereits auf einem Event in Frankfurt ausprobieren konnte, haben auch Elena und Micha sich schon eine Meinung gebildet - während sie skeptisch ist, macht er den Erfolg vom Spiele-Lineup abhängig.