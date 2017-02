Laut Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima unterstützt die Nintendo Switch zunächst keine alten Controller. Ein zukünftiges Update sei aber nicht ausgeschlossen.

Die Nintendo Switch wird zunächst nur Controller unterstützen, die auch für das System entwickelt wurden.

Zum Thema Nintendo Switch ab 329 € bei Amazon.de Die Nintendo Switch ist nicht mit Wii-U-Spielen und 3DS-Cartridges kompatibel. Das bestätigte das japanische Unternehmen bereits vor einigen Wochen gegenüber Famitsu. Zur Frage, ob wir denn trotzdem mit alten Controllern, beispielsweise dem Wii U Pro Controller, an der Switch spielen dürfen, hat sich Nintendo bislang hingegen nicht geäußert.

Wie Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima jetzt in einem Interview mit Time (via Destructoid) bekannt gegeben hat, wird die Switch zunächst keine Controller anderer Systeme unterstützen. Käufer müssen also erst einmal mit den mitglieferten »Joy-Con« und dem optional erhältlichen »Nintendo Switch Pro Controller« Vorlieb nehmen. Ganz ausgeschlossen ist die Unterstützung alter Controller aber nicht. Ein entsprechendes Update könnte in Zukunft kommen, ergänzt Kimishima.

Zudem stellt der Präsident in Aussicht, dass einige Spiele aus älteren Generationen als Neuauflage oder in der Originalversion für die Nintendo Switch neu veröffentlicht werden können.

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017.

