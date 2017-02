Nintendo will den eShop 2017 mit über 60 Indie-Spielen bestücken. Drei dieser selbsternannten »Nindies« sollen direkt zum Launch der Nintendo Switch erscheinen.

Der eShop startet gemeinsam mit der Nintendo Switch und liefert drei neue Launch-Spiele aus dem Indie-Sektor.

Zum Thema Nintendo Switch ab 329 € bei Amazon.de Die Kollegen der GamePro meldeten gestern, dass mit The Bindig of Isaac: Afterbirth+ einer der geplanten Launch-Titel für die Nintendo Switch wegfällt. Nun bestätigt Nintendo drei neue Titel, die zum Start der Konsole verfügbar sein werden. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilt, dürfen die neuen Konsolenbesitzer sich zum Launch der Hybrid-Konsole am 3. März 2017 auf die Indie-Spiele FAST RMX, Shovel Knight: Specter of Torment sowie Shovel Knight: Treasure Trove freuen.

Der Nintendo eShop wird laut dieser Mitteillung folglich direkt zum Release der Nintendo Switch verfügbar sein, über den diese die drei reinen Downloadtitel dann erworben werden können.

Mehr zum Thema: Nintendo Switch - Jetzt Account-ID reservieren und Namen sichern

FAST RMX erscheint exklusiv für die Nintendo Switch und scheucht uns in Überschallgeschwindigkeit über Rennpisten. Bei Shovel Knight: Specter of Torment handelt es sich nicht nur um die neueste Shovel-Knight-Kampagne sondern um ein komplettes Spiel, das uns die die Haut des Fieslings Specter Knight schlüpfen lässt. Shovel Knight: Treasure Trove hingegen ist eine Complete-Edition, die neben dem ursprünglichen Shovel Knight alle bisher veröffentlichten Kampagnen des Side-Scrollers enthält. Specter of Torment und Treasure Trove erscheinen zeitexklusiv für die Nintendo Switch und später auch auf anderen Systemen.

Wie Nintendo außerdem verkündet, sollen in diesem Jahr noch über 60 Indie-Spiele, sogenannte »Nindies«, im eShop veröffentlicht werden. Am 28. Februar um 18:30 will das Unternehmen eine für Europa lokalisierte Fassung der amerikanischen Nindies-Präsentation auf der offiziellen Website ausstrahlen, auf der uns die Indie-Spiele genauer vorgestellt werden sollen.

Um den eShop auf der Nintendo Switch nutzen zu können, muss übrigens ein System-Update durchgeführt werden. Dieses steht ab dem 3. März 2017 zum Download bereit.