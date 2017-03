Unsere Kollegen von GamePro haben das Open-World Action-Adventure Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch getestet. Ergebnis: Traumwertung!

Von Sandro Odak |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eines der besten Action-Adventures der Spielegeschichte. Warum, erfahren Sie im Test unserer Kollegen von GamePro.

Am Freitag kommt die Nintendo Switch in Deutschland auf den Markt. Nintendo-Fans scheinen vor allem auf ein Spiel zu warten: The Legend of Zelda - Breath of the Wild . Obwohl das Action-Adventure auch für Wii U erscheint, ist es auf der neuen Konsole der größte Vorbestell-Hit.

Unsere Kollegen von GamePro.de haben bereits ihre Konsole und ein Testmuster von Zelda: Breath of the Wild bekommen und Dutzende Stunden in der Open-World verbracht. Und das lange Warten von Zelda-Fans scheint sich gelohnt zu haben: Mirco Kämpfer vergibt im GamePro-Test 94/100 Punkten!

Test-Fazit von Mirco Kämpfer

»Zelda: Breath of the Wild haucht mit cleveren Ideen frischen Atem in die Serie - eines der besten Action-Adventures der Spielegeschichte.«

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Test auf GamePro lesen

Was unsere Tester begeistert hat

Die Spielwelt

hat ein tolles Artdesign

motivierende Schrein.Herausforderungen

ist unglaublich detailliert und liebenswürdig inszeniert

Der Umfang

Man kann einfach nur Story-Missionen folgen, oder komplett in der offenen Spielwelt versinken

Wer alles sehen will, kann locker über 100 Stunden darin verbringen

viele versteckte Geheimnisse und Nebenaufgaben

GamePro-Redakteur Kai Schmidt vermisst in Zelda: Breath of the Wild vor allem Eines: Die knackigen Dungeons, die das Spiel früher ausgemacht haben. Tatsächlich hat sich das neue Spiel etwas von der Zelda-Formel verabschiedet: Es gibt nun Survival-Elemente, Loot und Crafting und ein völlig neues SPielprinzip.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie gut das neue Zelda ist, besuchen Sie GamePro.de. Ab 15:00 Uhr finden Sie hier auf GameStar auch ein Test-Video zum Konsolenhit. Heute ist übrigens unser großer »Nintendo Switch Thementag« auf GameStar. In der Ankündigungsnews erfahren Sie, was wir heute noch geplant haben.