Während Nintendo mit der Namensgebung der Wii U bei vielen potenziellen Kunden noch Verwirrung gestiftet hat, hat die Benennung der neuen Konsole des Herstellers spätestens mit dem Reveal-Trailer durchaus Sinn ergeben: Die Nintendo Switch ermöglicht es ihren Nutzern, quasi zwischen mobilem und stationärem Gaming umzuschalten.

Das allerdings ist nur ein Teil der Wahrheit, die zum Namen Nintendo Switch geführt hat. Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der englischsprachigen Webseite Nintendo Everything mitgeteilt hat, lagen der Namensfindung zwei Aspekte zugrunde:

Wir haben entschieden, dass dieser Name aus zwei Gründen am besten zu unserem Produkt passt. Er repräsentiert eines der Kern-Features der Switch, nämlich die Möglichkeit, nahtlos zwischen dem TV- und dem Switch-Bildschirm umzuschalten [engl.: to switch]. Gleichzeitig verleiht er der Idee Ausdruck, durch das Umlegen eines Schalters [engl.: Switch] die Art und Weise zu verändern, wie die Leute Entertainment in ihrem Alltag erleben.