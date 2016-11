Der YouTube-Kanal VirtualFutureTV legt die Hardware der neuen PlayStation 4 Pro fachmännisch auseinander.

Von Manuel Fritsch |

Wenn es sie interessiert, was sich im Innenleben der PS4 Pro befindet, müssen Sie ihre neue Konsole nicht selber auseinander nehmen. Im Netz finden sich bereits unzählige Videos dazu.

Zum Thema Sony PlayStation 4 Pro ab 449,99 € bei Amazon.de Sony hat das neue Modell der PlayStation mit dem Namen PS4 Pro veröffentlicht. Wie so üblich, gibt es natürlich bereits die ersten Videos, bei denen die kaum ausgepackte Hardware in ihrer Einzelteile zerlegt wird. Das Video des YouTube-Kanals VirtualFutureTV erlaubt uns, einen detaillierten Blick in das Innenleben der neuen PlayStation zu ergattern:

