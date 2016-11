Mit unserem GameStar Adventskalender 2016 haben Sie die Chance, Preise im Wert von mehr als 17.000 Euro zu gewinnen – schauen Sie jederzeit vorbei und nehmen Sie an der täglichen Ziehung teil!

Von Florian Klein |

Der GameStar / GamePRO Adventskalender 2016 – täglich neue Preise im Wert von insgesamt über 17.000 Euro zu gewinnen.

Wir haben unsere Kontakte genutzt und bei zahlreichen Spiele-Publishern und Hardware-Hersteller nach Preisen gefragt, die Sie ab dem 1. Dezember täglich bis zum 24. Dezember in unserem Adventskalender 2016 gewinnen können. Welche Preise das genau sind, verraten wir natürlich nicht im Voraus. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen Sie aber trotzdem, denn der Gewinn des jeweils nächsten Tages wird auf der Kalenderübersicht bereits angezeigt.

Um einen der 24 Preise im Wert von insgesamt über 17.000 Euro zu gewinnen, müssen Sie nichts weiter tun als das Teilnahmeformular ausfüllen. Ihre Daten verwenden wir ausschließlich für das Gewinnspiel. Die genauen Nutzungsbedingungen finden Sie hier.

Die Gewinner benachrichtigen wir zeitnah per Email, um den Versand der Preise abzustimmen.

Kleiner Tipp: Als auf GameStar.de eingeloggter User müssen Sie Ihre Daten nicht jedesmal neu eingeben, sondern unser System trägt sie automatisch ein, sofern Sie sie im User-Kontrollzentrum auf unserer Seite hinterlegt haben.

Fragen & Antworten

Warum taucht bei mir die Meldung »Sie haben bereits teilgenommen auf«? Gemessen an den Teilnehmerzahlen taucht dieser Fehler nur in kleinem Umfang auf. Nach unserer Recherche hat das mit dem notwendigerweise eingesetzten Spam-Schutz vor ungewollter Massenteilnahme zu tun.

Am besten Sie löschen entweder Ihre Cookies oder wechseln kurz den Browser oder Sie probieren testweise eine andere Internetverbindung (beispielsweise Handynetz statt DSL oder umgekehrt).

Wo und wann werden die Gewinner bekannt gegeben? Jeweils ungefähr wöchentlich an dieser Stelle.

Warum kann man aus der Schweiz nicht teilnehmen? Obwohl es sich eindeutig um Gewinnspielpreise handelt, mussten wir in der Vergangenheit mit dem schweizer Zoll darüber diskutieren und teilweise Steuern nachzahlen. Bei den teilweise sehr hohen Werten mancher Preise können wir das leider nicht abdecken.

Kann ich meine Teilnahme nachträglich per E-Mail, Facebook, PM usw. einreichen? Leider nein. Aus Gründen der Chancengleichheit und der Durchführbarkeit ist die Teilnahme ausschließlich über das Online-Formular des Adventskalenders möglich.

»Hier geht es zum Adventskalender 2016«