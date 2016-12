Knapp aber doch noch rechtzeitig vor Weihnachten erreichen kleinere Mengen von Intels neuen Desktop-CPUs der Kaby-Lake-Generation deutsche Hardwareshops.

Von Dennis Ziesecke |

Der Intel Core i7 7700K ist nun auch hierzulande lieferbar (Bildquelle: Expreview, da trotzdem noch keine eigenen Bilder vorhanden sind)

Noch bevor im kommenden Jahr AMD einen Neustart mit Ryzen probiert, wirft Intel seine Logistik an und liefert erste Kaby-Lake-Prozessoren für den Desktop an deutsche Händler aus. Das dürfte CPU-Aufrüstwillige interessieren, da es sich dabei um die für Gamer wohl interessantesten CPUs Core i5-7600K und Core i7-7700K handelt.

Das Preisvergleichsportal Geizhals listet die beiden mit offenem Multiplikator versehenen CPUs allerdings bislang nur beim Händler Hardwarecamp24 sowie bei einem eBay-Händler. Erste Käufer berichten aber bereits von der erfolgreichen Auslieferung der CPUs und auch die zahlreichen positiven Bewertungen der Händler wirken vertrauenswürdig.

Preislich liegen die Kaby-Lake-Prozessoren noch etwas über ihren Skylake-Vorgängern, der Core i5-7600K (4x 3,80 GHz) kostet beispielsweise 279€, der Core i7-7700K (4x 4,20 GHz)ist hingegen mit 439€ deutlich teurer. Beide Prozessoren verfügen über vier vollwertige Rechenkerne, der i7 kann zusätzlich auf Hyperthreading zurückgreifen. Wie jedes K-Modell sind die beiden Prozessoren per Multiplikator problemlos übertaktbar. Gefertigt wird Kaby Lake bei Intel in 14 nm, so dass noch Platz für eine integrierte GPU bleibt. Diese bietet eine Videoengine zum Dekodieren von hochauflösendem Bildmaterial im Format H.265, was Kaby Lake neben dem Gamer-PC auch für HTPCs interessant gestaltet.

Geduldige PC-Besitzer dürften bei besserer Verfügbarkeit aber noch ein paar Euro sparen können.

Quelle: Geizhals.de Core i5-7600K / Core i7-7700K