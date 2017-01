Mit einem Countdown und einem Video teasert AMD eine Produktvorschau an: Am 05. Januar wird AMD auf der CES 2017 eine Vorschau auf die kommende Vega-GPU bieten.

Von Dennis Ziesecke |

AMD präsentiert auf der CES seine kommenden Highend-GPUs namens Vega.

Nach dem Erscheinen der 14nm-Mittelklasse in Form der Polaris-GPUs fehlt es AMD weiterhin an Highend-Grafikbeschleunigern. Entgegen einiger Meinungen ist die RX 480 nicht der verunglückte Versuch AMDs die Top-GPUs von Nvidia zu schlagen - dafür sind die in diesem Jahr erscheinenden Vega-GPUs vorgesehen.

Wie ein Countdown auf der neuen Webseite ve.ga andeutet, wird es am 05. Januar, zum offiziellen Start der CES 2017, eine offizielle Vorschau auf Vega geben. AMD gibt sich auch in einem parallel veröffentlichten Video weiterhin als Underdog und Vega als wichtigen Teil einer roten Revolution. Im Video sind zahlreiche Andeutungen auf AMD-Technologien versteckt, Graffitis und Plakate beispielsweise. Am Ende gönnt sich AMD einen Seitenhieb auf Nvidia: AUf einem Warnschild sind einige Buchstaben mit einem Radeon-Aufkleber verdeckt, so dass nur »Poor Volta« zu lesen ist - Volta wird Nvidias Nachfolger zu den aktuellen Pascal-GPUs.

Nachdem AMD bislang nur in Salami-Taktik kleine Informationen zu Vega herausgab, beispielsweise Hinweise auf die Leistung der auf Vega basierenden Radeon Instinct MI25, dürften in wenigen Tagen offizielle Informationen zu technischen Daten und der Leistung bekannt gegeben werden. Mehr werden wir aber tatsächlich erst wissen, wenn der Countdown abgelaufen ist: Am 05. Januar um 15 Uhr deutscher Zeit.

Quelle: ve.ga