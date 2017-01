HP stellt auf der CES 2017 einen neuen Luxusmonitor aus der Omen-Reihe vor. Der HP Omen X 35 bietet eine vorbildliche Ausstattung zum Premiumpreis.

Von Dennis Ziesecke |

Die Spezifikationen des HP Omen X 35 lesen sich wie die Monitor-Wunschliste vieler Gamer. Etwas anders schaut es beim Preisschild aus..

Auch HP nutzt die CES 2017 in Las Vegas um neue Produkte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der HP Omen X 35 ist ein Monitor speziell für Gamer: 35 Zoll Diagonale im Ultra-Wide-Format mit 3.440x1.440 Bildpunkten, 100 Hz Wiederholrate, G-Sync und eine flotte Reaktionszeit lassen keine Wünsche offen. Das Display ist zudem leicht gebogen, was vor allem bei Ultra-Wide-Bildschirmen durchaus praktisch ist.

Trotz des gigantischen Displays wirkt der Bildschirm fast schon filigran, was an seinem dünnen Standfuß und den schmalen Bildschirmrändern liegt. Angeschlossen wird der Monitor via HDMI oder Displayport, ein USB-3.0-Hub ist ebenso wie eine Halterung für Headsets vorhanden. Die Reaktionszeit gibt HP mit 3 ms an.

Ein Schnäppchen wird der Omen X 35 nicht: HP gibt die unverbindliche Preisempfehlung mit 1.299 Euro an. Im Handel soll der Bildschirm ab April diesen Jahres erhältlich sein.