Nintendo hat ein neues Familienmitglied vorgestellt: Der New Nintendo 2DS XL soll im Juli 2017 erscheinen.

Von Linda Sprenger |

Den New Nintendo 2DS XL gibt's nicht nur in schwarz, sondern auch in weiß.

Das Unternehmen Nintendo hat gestern nicht nur seinen Finanzbericht vorgelegt und damit einige interessante Einblicke in die Verkaufszahlen von Hardware und Spielen im vergangenen Geschäftsjahr gewährt, sondern auch einen neuen Handheld angekündigt.

Mit dem New Nintendo 2DS XL erhält der Nintendo 2DS einen Nachfolger, der diesmal aber nicht wie ein Türstopper anmutet, sondern ebenfalls aufklappbar ist und die Größe des New Nintendo 3DS XL beibehält. Der New Nintendo 2DS XL verzichtet auf den 3D-Effekt, kann aber alle 3DS-Spiele und New 3DS-Spiele abspielen.

New 2DS XL vs 2DS vs New 3DS XL specs pic.twitter.com/kmKgiLFVrg — Wario64 (@Wario64) April 28, 2017

Das Gerät ist etwas leichter als sein großer 3D-Bruder und verfügt ebenfalls über einen NFC-Reader für Amiibos. Ebenfalls bemerkenswert: Mit dem New 2DS XL wird ein AC-Adapter zum Aufladen mitgeliefert, was beim New 3DS XL nicht der Fall ist.

Der New Nintendo 2DS XL erscheint in den Farben schwarz/türkis und weiß/orange in Europa am 28. Juli 2017. In den USA soll das Gerät 149,99 US-Dollar kosten. Wie viel wir in Europa bezahlen müssen, ist noch nicht bekannt.