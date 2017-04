Galax stellt die schnellste Grafikkarte mit flachem 1-Slot-Kühler vor: Die Geforce GTX 1070 Katana bietet trotz kompakter Bauweise leichtes Hersteller-OC.

Von Dennis Ziesecke |

Die Galax Geforce GTX 1070 Katana ist auch für enge Gehäuse geeignet - nur genug Platz in der Länge muss für die Karte vorhanden sein.

Nvidias Pascal-GPUs sind dank 14nm-Fertigung dafür bekannt, wenig Energie aufzunehmen und so wenig Abwärme zu erzeugen. Galax hat offenbar intensiv geforscht wie sich eine Karte mit GTX 1070 auch mit kleinen Kühlkörpern kühlen lässt. Herausgekommen ist die Geforce GTX 1070 Katana mit Ein-Slot-Kühler.

Der Kompaktkühler mit Radiallüfter am Ende ist vom Hersteller selbst entworfen worden. Der Lüfter kühlt eine Vapor Chamber, die zudem mit Kupferfinnen besetzt ist. Erhitzte Luft kann über eine Öffnung in der Kühlerverkleidung ins PC-Gehäuse abströmen - Galax dürfte unter anderem der Platz für einen ausreichend großen Luftauslass am Slotblech ausgegangen sein, schließlich müssen irgendwo auch noch die Monitoranschlüsse in Form von DVI, HDMI und Displayport untergebracht werden.

Kompakte Bauform und SLI-tauglich

Der Kühlkörper sitzt auf einem verkürzten PCB, das deutlich überragt wird. Die Abmessungen der Karte betragen 267x124x19mm. Das PC-Netzteil sollte über einen zusätzlichen 8-Pin-PCIe-Stecker verfügen, die Karte jedenfalls verlangt nach einem solchen Stromanschluss. Beim Takt von GPU und Speicher legt Galax trotz schmalem Kühler ein paar Megahertz gegenüber dem deutlich voluminöseren Referenzkühler der Founders Edition drauf, die Katana taktet mit 1.518 MHz Basistakt und 1.708 MHz Boost. Ein SLI-Anschluss ist ebenfalls vorhanden - zwei dieser Karten nehmen nicht viel mehr Platz ein als eine Grafikkarte mit 3-Slot-Kühler.

Informationen zu Preis und Erscheinungstermin der Galax Geforce GTX 1070 Katana gibt es noch nicht.

Quelle: Galax