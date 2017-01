Der Berliner Hersteller Lioncast hat mit dem LX50 ein neues Headset für Spieler vorgestellt, das modular aufgebaut ist und PC, Konsolen und anderen Geräten eingesetzt werden kann.

Von Georg Wieselsberger |

Das Lioncast LX50 Gaming Headset ist PC und Konsolen geeignet.

Das Lioncast LX50 Gaming Headset bietet laut Hersteller eine ausgeglichene Abstimmung mit einem gut wahrnehmbaren Bass und neutral abgestimmten Mittelhochtönern. So sollen Details wie beispielswiese Schritte in einem Spiel deutlicher wahrnehmbar sein. Auf den bei vielen anderen Headsets üblichen Bass-Boost hat Lioncast deswegen bewusst verzichtet. Hochwertige Metallelemente und 53-Millimeter-High-Performance-Treiber mit einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 KHz gehören zu den weiteren Highlights.

Modularer Aufbau

Ein besonderes Feature des Lioncast LX 50 Gaming Headsets ist der modulare Aufbau. Das an einem flexiblen Arm angebrachte Mikrofon kann abgenommen werden und macht aus dem Spiele-Headset so einen hochwertigen Kopfhörer, der für Filme, Musik und sogar unterwegs eingesetzt werden kann. Auch die Ohrpolster sind abnehmbar. Lioncast legt dem LX 50 Gaming Headset zwei Paar austauschbare Earpads in Kunstleder und Velours bei und lässt dem Nutzer so die Wahl, welches Material bevorzugt wird.

Das Kabel des Headsets, in dem sich eine integrierte Fernbedienung befindet, kannebenfalls ausgetauscht werden, sodass bei einem Defekt nicht gleich das gesamte Gerät ersetzt werden muss. Auf seiner Webseite bietet Lioncast ein Support-Formular an, über den der Teile-Austausch beantragt werden kann.

Für PC, Konsole und andere Geräte

Mit dem vierpoligen Klinkenstecker und das zum Lieferumfang gehörende Verlängerungskabel mit 3,5-Millimeter-Klinkenstecker kann das Lioncast LX50 Gaming Headset mit einem PC, einer Konsole und vielen anderen Geräten verwendet werden. Aus der ursprünglichen Länge von 1.3 Metern wird so ein Kabel mit 3,35 Metern. Das Lioncast LX50 Gaming Headset ist im Handel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 69,95 Euro erhältlich.

Quelle: Lioncast