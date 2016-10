Seit gestern läuft ein riesiger DDOS-Angriff auf den Anbieter Dyn, der sehr viele DNS-Server betreibt. Viele Webseiten und Dienste sind seitdem teilweise unerreichbar.

Ein DDOS auf Dyn hat bei vielen wichtigen Angeboten im Internet für Probleme gesorgt.

Das Internet der Dinge besteht aus sehr vielen kleinen und offensichtlich leicht übernehmbaren Geräten, die zu einem riesigen Botnetz zusammengeschlossen wurden, das für DDOS-Angriffe verwendet wird. Seit gestern läuft ein richtiger Großangriff auf den Anbieter Dyn, der viele DNS-Server betreibt. Diese Server sind für die Übersetzung von Webadressen in die eigentliche IP des Servers zuständig. Ohne diese Übersetzung finden Webbrowser und andere Geräte den Server nicht, auf dem die gewünschte Webseite gespeichert ist oder der aufgerufene Dienst läuft.

Von dem Angriff, der anscheinend in mehreren Wellen abläuft und zurzeit vermutlich noch immer anhält oder neu beginnen kann, waren viele Webseiten und Dienste in den USA und Europa betroffen. Laut Dyn sind die Angriffe »seht gut geplant und ausgeführt und kommen von mehreren Millionen IP-Adressen gleichzeitig.« Das ist gleichzeitig auch ein klarer Hinweis darauf, dass es sich um ein Botnetz aus vielen kleinen internetfähigen Geräten handelt und nicht etwa um ein Botnetz aus gekaperten PCs.

Die Liste der teilweise nicht erreichbaren Dienste und Webseiten liest sich wie die Gelben Seiten des Internets, denn dort finden sich unter anderem: Amazon, BBC, CNN, Elder Scrolls Online, Eve Online, Fox News, Github, The Guardian, HBO Now, Imgur, Indiegogo, Netflix, PayPal, Pinterest, Playstation Network, Recode, Reddit, Soundcloud, Spotify, The Verge, Twitter oder auch Xbox.com. Natürlich sind auch unzählige kleinere und weniger bekannte Angebote Opfer des Angriffs.

Wer hinter dem DDOS auf Dyn steht, ist bislang nicht bekannt. Das US Department of Homeland Security untersucht den Vorfall. Manche Experten halten den Angriff auf Dyn vielleicht sogar nur für das »Warmmachen« vor noch viel größeren Attacken - vielleicht sogar am Tag der US-Wahlen am 8. November 2016.

Quelle: Gizmodo, Shacknews