Facebook in Deutschland - Neue Maßnahmen gegen Fake-News

Facebook will die in den USA angekündigten Maßnahmen gegen Fake-News nun auch in Deutschland umsetzen und arbeitet dabei mit dem Rechercheportal Correctiv zusammen.

Von Georg Wieselsberger |