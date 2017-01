Verwirrung um den Euro-Preis der Nintendo Switch: Einige Händler haben die neue Konsole aktuell für deutlich mehr als die erwarteten 299,99 Euro gelistet. Andere gaben im Vorfeld eine deutlich günstigere Preisgarantie ab.

Endlich sind die Details bekannt: Nintendo hat am frühen Morgens eine kommende Videospielkonsole Nintendo Switch ausführlich vorgestellt. Am 3. März 2017 soll sie unter anderem in den größeren europäischen Absatzmärkten erscheinen. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 299,99 US-Dollar.

Unbeachtet der hiesigen Besteuerung und auf Basis des aktuellen Wechselkurses läge der Euro-Preis der Nintendo Switch übrigens bei 281,70 Euro.

Was interessierte Käufer aus Europa für den Wii-U-Nachfolger zahlen müssen, steht indes noch nicht offiziell fest - und genau das sorgt aktuell für reichlich Verwirrung. Während viele Spieler mit einer klassischen 1:1-Umrechnung in 299,99 Euro rechnen, hat Amazon Deutschland die Nintendo Switch aktuell für 329,99 Euro gelistet.

Euro-Preis sogar deutlich höher?

Beim deutschen Elektronik-Fachmarkt Media Markt wird es sogar noch teurer: Dort ist die neue Nintendo-Konsole aktuell für 349 Euro erhältlich. Allerdings verweist Media Markt mittlerweile darauf, dass es sich dabei um einen Platzhalter handele und Besteller den jeweils günstigeren Preis bezahlen würden. Vor der heutigen Bekanntgabe des offiziellen Dollar-Preises hatte Media Markt die Konsole noch für 998 Euro angeboten.

Anschaffung wohl teurer als gedacht

Ganz so günstig wie erhofft scheint die Anschaffung einer Nintendo Switch in Europa also nicht zu werden. Zumal auch die Dollar-Preise für das Zubehör nicht gerade gering ausfallen. Ein weiterer Pro-Controller kostet beispielsweise 70 US-Dollar. Pro zusätzlichem Joy-Controller werden 50 US-Dollar fällig.

Und dann wäre da ja auch noch der kostenpflichtige Online-Dienst, der bei Bedarf weitere (monatliche) Kosten verursachen wird.

Zu hoch gepokert?

Freuen dürfen sich indes jene Kunden, die die Nintendo Switch bei einigen Händlern im Vorfeld deutlich günstiger und mit Preisgarantie vorbestellt hatten. Der Händler GameSeek aus Großbritannien etwa bot die Konsole lange vor der nun erfolgten Bekanntgabe des Preises für umgerechnet 230 Euro an - und hat den Preis auch immer noch nicht korrigiert (Stand 13. Februar 2017, 11:10 Uhr).

Mit der Preisgarantie haben sich die betroffenen Händler also womöglich verpokert - und zahlen nun bei jeder vorbestellten Nintendo Switch drauf.