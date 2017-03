Zum weltweiten Launch der Nintendo Switch hat Sony mit einer deutlichen Preissenkung der PlayStation 4 Slim reagiert. So kostet die Konsole bei ausgewählten Händlern derzeit nur 199 Euro - wenn auch nur vorübergehend.

Von Andre Linken |

Zum Launch der Nintendo Switch bieten einige Händler die PlayStation 4 Slim für 199 Euro an.

Um auf den Release der Nintendo Switch zu reagieren, hat Sony den Verkaufspreis für die PlayStation 4 Slim gesenkt - zumindest vorübergehend.

Wie aus einem Bericht des Magazins Gamereactor hervorgeht, gibt es wohl eine kurzfristige Verabredung zwischen Sony und einigen europäischen Händlern. Diese bieten die PS4 Slim in der 500-GByte-Version aktuell für gerade mal 199 Euro an. Angebote dieser Art sind unter anderem in Schweden, Italien, Spanien und anderen Ländern Europas zu finden. Allerdings gilt der »neue« Preis nur für wenige Tage - mitunter sogar nur 24 Stunden.

Das gilt übrigens auch für das Angebot vom hiesigen Media Markt: Dort gibt es die PlayStation 4 Slim nur noch am 3. März 2017 für die besagten 199 Euro - und nur so lange der Vorrat reicht.

Hardware-Test: Das kann die Nintendo Switch